Cameroun: Fonds spécial de solidarité nationale - Les capacités renforcées à l'Université de Ngaoundéré

Le plan de riposte a été présenté à la presse par le recteur, le Pr. Uphie Chinjé Mélo vendredi dernier.

La lutte contre le Covid-19 s'intensifie à l'université de Ngaoundéré, avec la deuxième vague. Pour arrêter la chaîne de propagation, il est question de mener des activités de sensibilisation, d'information et de prévention au quotidien avec l'appui financier du gouvernement dans le cadre du Fonds spécial de solidarité nationale contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales. Un financement estimé à plus de 300 millions de F mis à la disposition de cette institution académique.

A ce jour, plus de 200 millions F ont été débloqués pour la réalisation de quelques infrastructures et bâtiments, tels que la réhabilitation et l'extension du centre médico-social, des latrines, de deux forages électriques et des pôles de sécurité. A cela s'ajoute, l'aménagement des salles de cours afin de respecter la distanciation physique d'une population estudiantine estimée à 30 000 personnes. Parmi les divers équipements achetés , on parle de produits chimiques, de masques chirurgicaux, de gel de désinfection des mains. En plus de cela, l'université sera désormais dotée des portiques de désinfection. Par ailleurs, pour créer un environnement sain et adapté, l'administration a prévu l'achat d'un giro broyeur pour couper les mauvaises herbes.

« Au total, ce sont 12 marchés qui ont été passés par la Commission interne de passation des marchés de l'université de Ngaoundéré. A ce jour, 70% des projets sont déjà exécutés, soit une consommation globale de 80% », a précisé le recteur, le Pr. Uphie Chinjé Melo.

Depuis le début de la pandémie, le top management a pris des mesures pour limiter la chaîne de propagation de la maladie. Outre le contrôle à l'entrée, le dépistage et l'orientation des personnes testées positives, on note le renforcement de la surveillance à travers le dépistage intégré systématique aux visites médicales des étudiants au centre médico-social de lundi à jeudi.

Cette initiative a permis de dépister plus de 1000 étudiants volontaires. On note également la présence de la « police covid-19 » qui veille au respect des mesures barrières notamment le port du masque, et la distanciation physique. Et des « agents Covid-19 » chargés d'assurer l'entretien des points d'eau, du lavage des mains et du test au thermo flash.