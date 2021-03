Cameroun: Médecine traditionnelle - Une subvention de l'Etat sollicitée

Suggestion faite le 18 mars dernier à Yaoundé au cours d'une concertation entre le Minsanté et les tradipraticiens.

Face à la deuxième vague de la pandémie du Covid-19 à laquelle le pays est confronté, le ministre de la Santé publique (Minsanté) a décidé de conjuguer tous les efforts. Manaouda Malachie a fait appel aux promoteurs des médicaments traditionnels améliorés et des responsables des structures privées. La concertation qui s'est déroulée le 18 mars dernier à Yaoundé visait une collaboration avec ces acteurs en vue d'une meilleure prise en charge des patients atteints de Covid-19.

D'après le Minsanté, la contribution de tous les acteurs de lutte contre cette pandémie depuis mars 2020 a permis de maîtriser la maladie, notamment l'apport de la médecine traditionnelle qui a été important et significatif. Raison pour laquelle, il s'avère plus que nécessaire de structurer cette action et de clarifier l'horizon pour ces promoteurs de la médecine traditionnelle. « L'encadrement de ce secteur à travers les textes pourrait permettre à ceux qui sont sérieux de mieux faire leur travail et de vivre de leur activité », a expliqué Manaouda Malachie.

Pour une meilleure contribution des acteurs de ce secteur dans la guerre contre la pandémie, les tradipraticiens estiment qu'il est temps que l'Etat bouge les lignes en jouant la carte de la subvention. Surtout pour des produits qui ont prouvé leur efficacité, afin que les promoteurs puissent produire davantage et distribuer aux malades. Mais avant, lesdits produits doivent passer par les laboratoires comme Lanacome pour vérification de la non toxicité. « Nous louons cette initiative. Nous pensons que cette fois-ci, c'est parti pour que la médecine endogène camerounaise soit véritablement mise en association dans les protocoles de prise en charge des patients atteints de coronavirus », s'est réjouie Dr Shantal Josephine Briand K., experte internationale en naturopathie clinique.

Dans cette bataille, il n'est pas question de mettre de côté la médecine dite conventionnelle. « Nous souhaitons joindre nos efforts avec la médecine dite conventionnelle parce que nous avons un seul ennemi : le Covid-19. Et cette nouvelle vague est très destructrice non seulement parce qu'elle détruit des vies humaines et bloque l'économie », a souligné Imam Modibbo Soudi Rey, promoteur de la médecine traditionnelle. Afin de retrouver la stabilité, les tradipraticiens sont plus que jamais unanimes : « Pour une meilleure contribution des acteurs de ce secteur, l'Etat doit subventionner les produits améliorés qui ont fait leurs preuves. »