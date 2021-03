Afrique de l'Ouest: Diffusion d'informations et de recommandations dans le domaine agricole - Le Coraf met en place la plateforme FeSeRWAM

Le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles (Coraf) avec l'appui de l'Agence des États-Unis pour le développement international (Ifdc), a développer une plateforme Web de système d'information géographique qui capture, stocke et visualise les données de recommandations sur les semences et les engrais. Selon le Coraf, la plateforme appelée FeSeRWAM devrait bénéficier à près de 600.000 agriculteurs.

Le Coraf apporte une autre innovation dans le domaine agricole avec la mise en place de plateforme d'informations et de recommandations FeSeRWAM. En effet, près de 600.000 agriculteurs devraient être touchés par la recommandation sur les engrais et les semences pour la carte de l'Afrique de l'Ouest (FeSeRWAM), rapporte un communiqué de presse du Coraf.

A l'en croire, FeSeRWAM est une plateforme Web de système d'information géographique qui capture, stocke et visualise les données de recommandations sur les semences et les engrais. Cet outil numérique, informe-t-il, a été développé par le Coraf en collaboration avec l'Ifdc, l'Agence des États-Unis pour le développement international en Afrique de l'Ouest, qui finance cette initiative à travers les programmes PAIRED et EnGRAIS.

Dans la foulée, le document ajoute que la plateforme contient des recommandations sur les intrants agricoles, les engrais, les semences et les bonnes pratiques agricoles, pour différentes cultures dans des zones agro-écologiques spécifiques. En ce sens, il indique que plus de 250 variétés ont été mises en ligne sur la plateforme pour environ 25 cultures de 14 pays. En outre, « des données sont toujours en cours de collecte pour le Cap-Vert, la Gambie et la Mauritanie », précise le Coraf. Qui ajoute que la plateforme devrait être mise à jour chaque année.

« FeSeRWAM et les Paquets d'intrants agricoles (Pia) visent à augmenter considérablement la productivité et les moyens de subsistance des agriculteurs de la région », explique le Dr Caroline Makamto Sobgui, Spécialiste Sénior de la Mise à Échelle au CORAF. « Nous recommandons fortement l'utilisation du FeSeRWAM et des Pia car ce sont des résultats de la recherche et de l'innovation technologique. Ils sont destinés à aider les agriculteurs à mieux maîtriser les défis agricoles tels que le changement climatique», ajoute enfin le Dr Makamto Sobgui.