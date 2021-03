Afrique: CAN 2022 - Vingt Léopards disponibles pour défier les Panthères du Gabon à Franceville

C'est presque une équipe des Léopards B qui ira défier les Panthères du Gabon à Franceville en cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2022 au Cameroun, avant de recevoir quatre jours plus tard à Kinshasa les Scorpions de la Gambie en sixième et dernière journée.

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) jouent deux matchs importants de qualification, le jeudi 25 mars 2021 à Franceville, contre les Panthères du Gabon, et le 29 mars à Kinshasa contre les Scorpions de la Gambie en cinquième et sixième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Cameroun 2022.

La RDC occupe actuellement la troisième place du groupe D avec 6 points, derrière la Gambie et le Gabon (7 points chacun), et devant l'Angola (1 point). Ce classement renseigne suffisamment sur le caractère décisif de ces deux dernières journées des éliminatoires.

Cependant, la RDC pourrait compter beaucoup d'absences pour ces deux rencontres à cause des restrictions et autres conditions relatives à la pandémie de Covid-19. Des joueurs importants comme Bakambu, Marcel Tisserand, Luyindama, Kakuta, Glody Ngonda, Kalulu, Wissa, Masuaku, Bolasie, Kebano, Mbokani (rappelé mais bloqué à Antwerp), Akolo, Glody Ngonda Muzinga, Meschak Elia, etc. ne seront certainement pas de cette dernière campagne des éliminatoires.

Et pour pallier à ces absences massives, le sélectionneur Christian Nsengi Biembe s'est rabattu sur des joueurs évoluant au pays en premier lieu, et quelques uns venus de l'étranger dont les clubs ont accepté de les libérer. Ainsi, des Congolais du Maghreb ont déjà rejoint la tanière des Fauves, comme Kazadi Kasengi Francis, Yannick Bangala Litombo, et le néo-international Walter Bwalya Binene.

Notons toutefois que la RDC pouvait tout aussi bien respecter les conditions afin de récupérer ses cadres évoluant en Europe, comme le fait le Gabon avec la présence dans ses rangs de Aubameyang, libéré par Arsenal de Londres, Denis Bouanga en provenance de Saint-Etienne en France, et d'autres. Le pays a affrété un avion spécial pour amener tous les joueurs à Libreville, maximiser leurs chances de gagner les trois points de la victoire contre la RDC.

Bien d'autres pays joueront avec quasiment tous leurs atouts comme le Comores, la Guinée où le milieu de Liverpool Naby Keita a mobilisé son jet pour ramener ses coéquipiers, Madagascar qui jouera avec tous ses joueurs. A problèmes exceptionnels, des solutions exceptionnelles.

Apparemment au Congo-Kinshasa, on n'a pas amorcé des démarches pour le faire. On compte visiblement sur l'ossature de la sélection A' éliminé en quart de finale de la 6e édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan) en janvier et février dernier au Cameroun.

C'est donc une équipe des Léopards presque B, avec plus de 60 % des joueurs évoluant au pays, qui a entamé sa préparation, le lundi 22 mars à Kinshasa, avant de s'envoler, le mardi 23 mars, pour Franceville au Gabon, d'après le programme communiqué par la cellule de communication de la Fédération congolaise de football association (Fecofa).

Les joueurs présents...

Les vingt joueurs présents au Fleuve Congo Hôtel à Kinshasa où les Fauves congolais ont élu leur quartier général sont donc les gardiens de but Siadi Baggio (Bazano), Auguy Kalambayi (Sanga Balende) ; les défenseurs Issama Mpeko (Mazembe), Djuma Shabani (V.Club), Ernest Luzolo Sita (V.Club), Arsene Zola Kiaku (Mazembe), Merveille Bope Bokadi (Standard de Liège/Belgique et Inonga Baka Henock (Daring Club Motema Pembe).

Les milieux de terrain aperçus au quartier général et à l'entrainement des Léopards sont Mukoko Tonombe (Young Africans/Tanzanie), Yannick Bangala (FUS Rabat/Maroc), Jérémie Mumbere Mbusa (V.Club), Jibi Bindanda (Sanga Balende), Trésor Mputu Mabi (Mazembe) et Masasi Obenza Amédée (V.Club). Enfin, les attaquants disponibles pour cette rencontre sont Glody Lilepo Makabi (V.Club), Francis Kazadi Kasengu (El Masry/Egypte), Walter Bwalya Binene (Al Ahly/ Egypte), Jackson Muleka (Standard de Liège/Belgique), Joël Beya Tumetuka (Mazembe) et Dark Kabangu Kadima (Daring Club Motema Pembe).