Egypte: L'ambassadeur d'Egypte discute avec le vice-premier ministre du Manitoba des domaines de la coopération

L'ambassadeur d'Égypte au Canada, Ahmed Abou Zeid a discuté par vidéoconférence, lundi, 22mars, avec le vice-premier ministre du Manitoba, Kelvin Goertzen, des moyens de renforcer les relations économiques et commerciales entre l'Égypte et la province canadienne de Manitoba.

Cet entretien s'inscrit dans le cadre des efforts de communication avec les différentes provinces canadiennes pour explorer les domaines de coopération économique, universitaire et culturelle et pour accroître les investissements avec l'Égypte, a dit M. Abou Zeid.

L'entretien a porté sur les conditions de la communauté égyptienne dans la province, où le responsable canadien a salué les contributions estimées de la communauté égyptienne au soutien de l'économie du Manitoba et à la fourniture de soins médicaux aux habitants de la province lors de la pandémie de Coronavirus, en plus des moyens de renforcer les relations économiques et commerciales entre l'Égypte et le Manitoba, a expliqué l'ambassadeur d'Egypte.

Le responsable canadien a tenu à inviter l'ambassadeur égyptien à visiter la province du Manitoba au cours de la période à venir pour découvrir les possibilités de coopération existantes, à visiter un certain nombre de projets et à tenir des réunions avec des représentants du secteur privé et des membres du gouvernement et parlement de la province.