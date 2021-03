Egypte: Le pays se félicite de l'initiative saoudienne pour mettre fin à la crise yéménite

La République arabe d'Égypte s'est félicitée de l'initiative lancée par le royaume d'Arabie saoudite pour mettre un terme à la crise yéménite et parvenir à une solution politique globale au Yémen.

Dans un communiqué du ministère des Affaires, l'Égypte a valorisé les efforts louables de l'Arabie saoudite et son souci de parvenir à un règlement global au Yémen mettant fin à la crise politique et humanitaire de longue date, contribuant à faire prévaloir les intérêts du peuple yéménite frère et à favoriser le climat pour reprendre le processus politique.

L'Égypte a appelé toutes les parties yéménites à répondre à l'initiative saoudienne en vue de juguler l'effusion de sang du peuple yéménite frère et soutenir les efforts de paix dans le pays.

L'initiative comprend un nombre de démarches, à savoir: le cessez-le-feu global, l'ouverture de l'aéroport de Sanaa et le début des négociations entre les parties yéménites sous le parrainage des Nations Unies et en vertu de la résolution n° 2216 du Conseil de sécurité et de l'initiative du Golfe et de ses mécanismes exécutives et des résultats du dialogue national yéménite global.