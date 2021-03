Angola: Téte António représente le Chef de l'Etat aux obsèques du Président de la Tanzanie

Luanda — Le ministre des Relations extérieures, Téte António, représente le chef de l'État angolais, João Lourenço, aux obsèques du Président de la République Unie de Tanzanie, John Pombe Magufuli, qui ont lieu dans la ville de Dodoma.

Selon le Ministère des Relations extérieures, le ministre Téte António se trouve dans la capitale politique de la Tanzanie depuis lundi matin.

Le Président de la Tanzanie, John Pombe Magufuli, est décédé mercredi dernier (17 ans), à l'âge de 61 ans, des suites de maladie.

À propos, l'homme d'État angolais a adressé jeudi dernier un message de condoléances à la vice-présidente de la Tanzanie, Samia Hassan Suhulu, exprimant avoir appris avec consternation et une profonde tristesse le décès prématuré de John Pombe Magufuli.

João Lourenço, dans le message, a exprimé la conviction que les dirigeants tanzaniens sauront surmonter avec sérénité ce «moment difficile», en l'honneur du feu chef de l'Etat.

À cette occasion, le Président angolais a présenté à la famille endeuillée, au peuple et au gouvernement tanzanien, au nom de l'exécutif angolais et en son nom propre, les sentiments de regret les plus profonds.

John Pombe Joseph Magufuli, cinquième président de la République Unie de Tanzanie, dirigeait le pays depuis novembre 2015, ayant été réélu pour un deuxième mandat en octobre 2020.

Selon le Ministère des Relations extérieures, le ministre Téte António se trouve dans la capitale politique de la Tanzanie depuis lundi matin.

Le Président de la Tanzanie, John Pombe Magufuli, est décédé mercredi dernier (17 ans), à l'âge de 61 ans, des suites de maladie.

À propos, l'homme d'État angolais a adressé jeudi dernier un message de condoléances à la vice-présidente de la Tanzanie, Samia Hassan Suhulu, exprimant avoir appris avec consternation et une profonde tristesse le décès prématuré de John Pombe Magufuli.

João Lourenço, dans le message, a exprimé la conviction que les dirigeants tanzaniens sauront surmonter avec sérénité ce «moment difficile», en l'honneur du feu chef de l'Etat.

À cette occasion, le Président angolais a présenté à la famille endeuillée, au peuple et au gouvernement tanzanien, au nom de l'exécutif angolais et en son nom propre, les sentiments de regret les plus profonds.

John Pombe Joseph Magufuli, cinquième président de la République Unie de Tanzanie, dirigeait le pays depuis novembre 2015, ayant été réélu pour un deuxième mandat en octobre 2020.