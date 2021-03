Egypte: Examen du renforcement des relations militaires egypto-pakistanaises

Le ministre d'Etat pour la Production militaire, Mohamed Ahmad Morsi a examiné mardi, 23 mars, avec le chef du Pakistan Ordonance Factories, Amir Awan, les moyens de renforcer la coopération dans les divers domaines, notamment la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, étant l'un des défis communs.

Le ministre a passé en revue les potentialités technologiques, de fabrication et techniques des entreprises et des unités issus du ministère, faisant état du principal rôle du ministère de subvenir aux demandes des forces armées en munition, en arme et en équipement et d'exploiter l'excédent des énergies productives pour fabriquer des produits civils et contribuer aux méga-projets et aux projets de développement.

M. Morsi a également invité les entreprises pakistanaises à participer au prochain Salon international de la défense (EDEX 2021) en Égypte, qui se tiendra à la fin de cette année.

Pour sa part, M. Awan a affirmé le souci de son pays d'accroître la coopération avec l'Egypte dans les domaines économique, commercial et des investissements.