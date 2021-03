Gabon: Discours sur la vaccination du Président de la République 22 mars 2021

"Plus nous nous vaccinerons, mieux nous respecterons les gestes barrières, et plus vite nous pourrons alléger les mesures de protection et retrouver enfin le cours normal de nos vies" c'est l'appel du Chef de l'Etat lancé aux populations gabonaises. Un appel à la vaccination contre le Covid-19.

Gabonaises, Gabonais, Mes chers compatriotes.

Un an presque, jour pour jour, après le déclenchement de la pandémie sur notre territoire, le Gabon a reçu ses premières doses de vaccin contre la Covid-19.

100 000 doses du vaccin produit par le laboratoire chinois Sinopharm nous ont été livrées la semaine dernière.

Bien évidemment, d'autres vaccins tous aussi efficaces, produits par d'autres laboratoires, nous seront également bientôt livrés.

Comme je m'y suis engagé, chaque habitant pourra en bénéficier. Nous entrons dès lors, dans la phase finale de cette guerre contre la covid-19, contre cet ennemi invisible.

Cette phase finale, décisive et déterminante, intervient alors que notre pays, qui est considéré comme l'un des plus efficaces en Afrique dans la riposte face à la Covid- 19, fait face à une seconde vague particulièrement violente. Une seconde vague qui tend toutefois à s'atténuer mais qui continue de produire des effets désastreux. C'est pourquoi, je considère que cette situation nous appelle toutes et tous à la plus grande vigilance.

Depuis le début de cette pandémie, 106 de nos compatriotes ont perdu la vie. Je tiens à présenter à leurs familles particulièrement éprouvées mes plus sincères condoléances et toute ma compassion.

Durant la deuxième semaine du mois de mars, nous avons à regret perdu quatre valeureux soignants, un pharmacien et trois médecins. Jamais nous n'avions connu pareille hécatombe dans le milieu médical.

Au moment où je m'adresse à vous, 100 de nos compatriotes sont hospitalisés. Et 31 sont actuellement en réanimation.

Je voudrais, en mon nom propre ainsi qu'au nom du peuple gabonais, leur témoigner notre entier soutien et réconfort, et saisir cette occasion pour remercier tous les personnels de santé qui ont fait montre de courage, de dévouement, d'abnégation et d'un professionnalisme hors du commun.

Désormais, dans cette guerre contre la Covid-19, notre pays dispose d'un vaccin.

Sur mes instructions, le gouvernement prépare depuis plusieurs mois une campagne nationale de vaccination qui permettra à toutes celles et tous ceux qui le souhaiteront, où qu'ils se trouvent sur notre territoire, de se faire vacciner. Aujourd'hui, nous sommes fins prêts.

A cet effet, un numéro vert et une plateforme internet ont été mis en place afin de faciliter les inscriptions des volontaires.

Seront vaccinés en priorité les personnels de santé, les forces de défense et de sécurité, les personnes âgées et les personnes à risque.

J'ai donné instruction au Gouvernement de tout mettre en œuvre pour que cette bataille soit accompagnée d'une démarche pédagogique proactive.

Gabonaises, Gabonais,

Je tiens à nouveau à rappeler à tous que le vaccin n'est nullement obligatoire. Toutefois, il est en revanche très fortement recommandé par les autorités sanitaires nationales et internationales.

Partout, et je dis bien partout dans le monde, aux Etats-Unis, en Europe, en Asie, les populations se pressent dans les centres de vaccination pour se faire administrer le vaccin car ils savent, et ils ont bien compris, que c'est la meilleure voie de protection contre ce virus.

Le vaccin, je le répète, est en effet efficace. Très efficace. Toutes les études internationales le démontrent. En effet, à titre d'illustration rien qu'au mois de janvier 2021, grâce à la vaccination, le taux de contamination aux Etats-Unis a chuté de 80 %. Comme vous le savez en Israël, pays étant considéré comme le modèle en termes de stratégie de vaccination, la vie a progressivement repris son cours normal.

Je vous demande, mes chers compatriotes, de vous reposer sur ce que nous dit la recherche. Et non sur les rumeurs, les théories complotistes et Fake news sur les réseaux sociaux ou sur internet, relayées par des Cassandre n'ayant aucune connaissance ou aucune qualification.

Ecoutez la voix de la raison, de la science, de la médecine. Vaccinez-vous !

Vaccinez-vous pour notre protection à tous.

Pour lutter contre la Covid-19, nous disposons aujourd'hui, avec le vaccin, d'une arme efficace. Mais nous en avons d'autres, toujours aussi probantes : les mesures barrières. Face au virus, ils sont d'une redoutable efficacité.

Je sais compter sur vous tous pour continuer à les respecter et à les faire respecter. Scrupuleusement et quotidiennement sans relâcher votre vigilance.

Gabonaises, Gabonais, Mes chers compatriotes.

Je sais les souffrances que vous avez endurées courageusement durant cette année de pandémie.

Je sais que, pour nombre d'entre vous, les mesures de protection ont parfois été difficiles à supporter dans votre quotidien. Mais le retour des jours meilleurs n'est plus très loin. Nous entrevoyons la lumière au bout du tunnel.

Plus nous nous vaccinerons, mieux nous respecterons les gestes barrières, et plus vite nous pourrons alléger les mesures de protection et retrouver enfin le cours normal de nos vies.

C'est grâce à notre courage et notre détermination collective que nous finirons par l'emporter.

J'ai foi en vous. J'ai confiance en vous et au risque de me répéter, mes chers compatriotes : Vaccinez-vous !

Je vous remercie.

