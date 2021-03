Gabon: Covid-19/GABON - La campagne de vaccination est lancée !

La campagne de vaccination a officiellement débuté ce mardi 23 mars 2021 au Gabon, précisément au CHU mère-enfant fondation Jeanne Ebori. Bien qu'il ne soit pas obligatoire de se faire vacciner les autorités sanitaires recommandent fortement de choisir cette option qui reste un moyen efficace de protection contre la covid-19.

Comme annoncé lors de l'allocution du président Ali Bongo Ondimba, les 100.000 doses du vaccin chinois Sinopharm réceptionné le 12 mars dernier ont commencé à être administrées à la population gabonaise. Les premiers à en bénéficier prioritairement seront les personnels de santé, les forces de Défense et de Sécurité, les personnes âgées et les personnes à risque.

Face à la deuxième vague plus néfaste que la première, le Gabon dispose désormais d'une arme efficace dans la phase finale de cette guerre contre la covid-19. Chacun est invité à se faire vacciner afin de limiter les risques de contaminations et espérer un retour à la vie normale d'antan. « Plus nous nous vaccinerons, mieux nous respecterons les gestes barrières, et plus vite nous pourrons alléger les mesures de protection et retrouver enfin le cours normal de nos vies » a souligné le président de la République gabonaise lors de son discours du 22 mars 2021.

Quoi que le vaccin soit désormais acquis, le respect des mesures barrières n'est pas à proscrire des habitudes car le virus sillonne toujours. Rappelons que depuis le début de la pandémie au Gabon en mi-mars 2020, 108 personnes sont passées de vie à trépas à cause de ce virus. L'on compte actuellement 2316 personnes encore porteuses de la maladie sur le territoire national.