Ile Maurice: Secteur offshore - Maurice au cœur d'un présumé scandale financier étalé par le président serbe

Maurice est cité une nouvelle fois pour les mauvaises raisons à l'étranger. Cette fois-ci, le pays s'est retrouvé au cœur d'une polémique entre le président serbe et le chef du parti de l'opposition, le Parti de la liberté et de la justice.

Le président serbe Aleksandar Vucic a été le premier à évoquer le compte Deutsche Bank de Dragan Djilas à Maurice lors d'une visite aux Émirats arabes unis.

Puis, les médias pro régime ont publié le compte allégué de 5,7 millions d'euros. D'autres responsables du Parti progressiste serbe au pouvoir ont fait état des comptes bancaires que possède Dragan Djilas en Suisse également.

Pour sa part, l'administration pour la prévention du blanchiment d'argent du ministère serbe des Finances a déclaré qu'elle avait commencé une enquête sur les liens présumés du chef de ce parti de l'opposition avec la société Ascanius Ltd company, à Maurice.

De son côté, Dragan Djilas a réfuté en bloc les allégations portées contre lui, les qualifiant de fausses, voire de falsifiées. Il a fait savoir qu'il traînera en justice le président serbe ainsi que le ministre des Finances Sinisa Mali et d'autres personnes, y compris plusieurs médias pro-gouvernementaux, qui ont diffusé ce qu'il a décrit comme des mensonges à son sujet.

«Vucic ment parce qu'il a peur de la vérité. Il a peur que tout le monde voie ses liens avec le crime. Si j'étais lui, j'aurais eu peur moi aussi», a déclaré le leader de ce parti de l'opposition. D'ajouter que ses opposants ont falsifié des documents «comme un groupe criminel organisé visant à tromper le public».

Face à la presse la semaine dernière, il a montré des documents qui, selon lui, prouvaient que la Deutsche Bank de Maurice était inexistante depuis le 7 décembre 2018, qu'une société à laquelle les médias le liaient avait un propriétaire différent et que sa société basée en Suisse opérait légalement, ainsi que le fait qu'il n'avait pas de compte privé dans ce pays.

Djilas a également publié l'enregistrement d'un appel téléphonique à la banque mauricienne mentionnée, avec un message audio indiquant que le numéro n'était pas en service.

En tout cas, il existe bel et bien une société au nom d'Ascanius Ltd au Registrar of Companies à Maurice. Celle-ci domiciliée au deuxième étage de la Hennessy Tower à la rue Pope Hennessy à Port-Louis, a été enregistrée le 12 septembre 2011.

L'unique actionnaire au sein d'Ascanius Ltd est la société Antrix Corporate Solutions Ltd qui, elle, a été enregistrée le 14 juin 2011 mais au nom d'un actionnaire autre que le Serbe Dragan Djilas. Sur le site du Registrar of Companies, c'est le nom d'un Mauricien qui apparaît. D'ailleurs, Dragan Djilas a donné le nom en question à la presse de son pays.

De son côté, Deutsche Bank de Francfort a confirmé à un média serbe la semaine dernière, qu'elle avait retourné sa licence mauricienne et que depuis la fin de 2018, elle n'a pas eu de compte de client.