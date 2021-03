Togo: La Commune de Golfe 1, Bè Apédomé, bientôt à l'heure d'Oslo ?

C'est le vœu de lus d'uns à la sortie ce Mardi 23 Mars 2021 d'une rencontre entre l'exécutif de la Commune de Golfe 1 Bè Apédomé et d'une délégation conduite par l'Ambassadeur de a Norvège au Togo, avec pour base à Nigeria, Knut Eiliv Lein et au sein de laquelle se trouvait le Consul de la Norvège au Togo, Eric Goulignac.

En effet, arrivé au Togo pour présenter sa lettre de créance aux autorités togolaises, l'Ambassadeur Knut Eiliv Lein a profité de l'occasion pour poser les jalons d'un possible jumelage entre certaines villes de son pays, dont notamment la capitale Oslo, et la Commune de Golfe 1 du Togo.

D'après un document de la Commune de Golfe 1 ayant sanctionné ces échanges, « la commune de Golfe1 a reçu ce mardi 23 mars 2021, la visite de son Excellence Knut Eiliv Lein, ambassadeur de la République de Norvège au Togo, basé au Nigéria. Arrivé au Togo dans le cadre de la présentation de ses lettres de créance au Chef de l'Etat, le diplomate norvégien a profité du séjour pour rencontrer certains acteurs, au rang desquels, le maire de la commune de Golfe 1, Joseph Koamy Gomado. Il était accompagné du Consul de la Norvège au Togo, monsieur Eric Goulignac ».

Il a été question d'une visite du marché de Bè, et d'un échange entre le maire et ses adjoints et leurs deux hôtes à la mairie annexe d'Akodessewa. Les détails donnés indiquent que « les discussions ont tourné autour de quatre grands points, notamment, la présentation de l'exécutif communal, les atouts et opportunités de la commune, les grands défis à relever et le partenariat entre le Golfe1 et certaines communes de la Norvège, notamment la ville d'Oslo ».

Aussi, précise-t-on, que « le diplomate norvégien qui s'est réjoui de l'accueil réservé à sa délégation et des échanges avec les responsables de la commune, a promis toute son attention et son engagement sur les questions d'intérêt suscitées ».

Et si on passait des paroles à l'action, il faudra donc s'attendre dans un futur que d'aucuns peuvent souhaiter très proche, d'un passage de la Commune de Golfe 1 à l'heure norvégienne.