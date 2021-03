Afrique de l'Ouest: Alioune Tine - «La situation reste préoccupante dans le nord et le centre du Mali»

Alioune Tine, expert indépendant, a dénoncé, lundi 22 mars, à la 46eme session du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies de Genève, les violations des droits de l'homme et atteintes commises au Mali.

Alioune Tine, expert indépendant, a pris la parole, lundi 22 mars, au 46eme Session du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies de Genève. Il est notamment revenu à travers une présentation sur la situation des droits de l'homme au Mali.

Selon l'expert indépendant, en matière de sécurité, la situation est restée préoccupante dans le nord et le centre du Mali, où les civils ont continué à subir des attaques de groupes extrémistes violents ainsi que de groupes armés communautaires dits d'autodéfense, malgré la présence de forces de sécurité internationales et nationales.

Ces violations des droits de l'homme et atteintes à ces droits ont été commises par les groupes extrémistes, les groupes armés communautaires dits d'autodéfense, les autorités judiciaires maliennes, les groupes armés signataires de l'Accord de Paix et de Réconciliation pour le Mali, les Forces de Défense et de Sécurité maliennes et les forces internationales ainsi que les acteurs armés non identifiés, a-t-il indiqué. Selon M. Tine, en 2020, la Division des droits de l'homme et de la protection de la Minusma a documenté 1910 violations des droits de l'homme et atteintes à ces droits qui ont entraîné la mort de 973 personnes (dont 43 garçons, 15 filles et 38 femmes).

Ceci représente une augmentation de 48,86 % par rapport aux violations et atteintes documentés en 2019, au cours desquels la Division des droits de l'homme et de la protection de la Minusma a enregistré 1283 violations des droits de l'homme et atteintes à ces droits ayant entraîné la mort d'au moins 713 personnes.

Par ailleurs, du 1er janvier au 10 mars 2021, la Division des droits de l'homme et de la protection de la Minusma a documenté 370 violations des droits de l'homme et atteintes à ces droits.

Une insécurité persistante

La crise malienne et l'insécurité persistante dans les régions du Centre et du Nord ont continué à avoir un impact dévastateur sur les enfants et donné lieu à des violations graves de leurs droits fondamentaux. Selon toujours l'expert, à ce jour au moins 1261 écoles restent fermées en raison de l'insécurité, principalement dans le centre et le nord. Ce chiffre a presque doublé en deux ans puisque selon les chiffres de l'Onu, le nombre d'écoles fermées ou non fonctionnelles à cause de l'insécurité s'élevait à 716 en novembre 2018. Il est vrai que l'Etat Malien fait face à des contraintes qui peuvent contribuer à ce climat d'impunité. En effet, le système judiciaire est faible et presqu'inexistant dans certaines régions du centre et du nord, à cause notamment de l'insécurité, qui nuit au déploiement des autorités judiciaires et au fonctionnement régulier des cours et des tribunaux, a t-il notifié.

Il recommande à la communauté internationale de fournir au Mali les ressources et l'assistance nécessaires pour aider le pays à restaurer progressivement la présence et l'autorité de l'État ainsi que les services sociaux de base ainsi que la sécurité sur l'ensemble du territoire, y compris les services judiciaires.

Il invite le Conseil des droits de l'homme de rester saisi de la question de la situation des droits de l'homme au Mali et de continuer à soutenir le mandat de l'Expert indépendant pour permettre une assistance continue, ainsi que le suivi et l'évaluation des progrès dans le domaine de la promotion et de la protection des droits humains au Mali.