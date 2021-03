Cote d'Ivoire: Korhogo/Filière mangue - Les différents prix et la date de la nouvelle campagne connus

Le Conseil d'administration de l'organisation interprofessionnelle de la mangue et des partenaires se sont concertés, samedi dernier, dans un réceptif hôtelier de la cité du Poro.

Pour la campagne 2021, le prix de la caisse bord champ est de 2400 FCfa contre 2350 FCfa en 2020. Le prix du kilo de la mangue à l'usine est de 200 FCfa contre 195 FCfa pour la dernière campagne. La date de l'ouverture de la nouvelle campagne est fixée au 5 avril prochain.

Cette annonce a été faite, le 20 mars, au cours d'une rencontre du Conseil d'administration de l'organisation interprofessionnelle de la mangue, élargie à quatre membres des collèges des producteurs, commerçants et prestataires de conditionnement.

C'est un réceptif hôtelier de la ville de Korhogo qui a servi de cadre à cette rencontre relative à la fixation de la date d'ouverture de la campagne mangue 2021, du prix bord champ et du prix au kilo conditionné à la station de traitement.

Cette campagne s'ouvre sur fond de résurgence du coronavirus et de la reconduction progressive des dispositions sécuritaires en Europe et ailleurs dans le monde. Le premier responsable national de la filière en est conscient : « Nous devons être vigilants, résilients par rapport à la pandémie du covid-19 (...). Nous entendons mettre en place les mesures barrières et autres consignes sanitaires édictées par le gouvernement en vue de contrer ladite maladie. Par ailleurs, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour sauvegarder les emplois des uns et des autres », rassure Pascal Nembelessini Silué, président du conseil d'administration de l'Inter-Mangue.

Il s'est appesanti sur la question du respect des prix fixés. « Nous entendons faire en sorte que tous les acteurs puissent vivre du fruit de leur labeur. C'est pourquoi, nous voulons compter sur la bonne foi des uns et des autres, mais aussi sur le sens de la responsabilité des acteurs », conseille-t-il.

Le président du conseil d'administration de l'inter-mangue n'a pas oublié l'aspect qualité : « Je souhaiterais que les acteurs puissent exprimer leur plus grande maîtrise de la culture et des métiers d'exportation et de production (...). Qu'ils puissent démontrer leur capacité de produire et de commercialiser des mangues de qualité pour l'image de la Côte d'Ivoire sur le marché international et aussi de maîtriser les prix à l'exportation ».

L'état des cotisations des collèges, les doléances des transformateurs, le respect des prix fixés par l'Inter-Mangue dans les centres de conditionnement, le contrôle phytosanitaire et la rencontre avec les autorités de la police régionale ont été, entre autres, les points abordés par les participants.

Pour rappel, les volumes exportés sont passés de 26 244 tonnes en 2020 contre 40 426 tonnes en 2019, entraînant ainsi une perte sèche d'un milliard de FCfa sur l'exportation de la mangue. Et ce, du fait des répercussions négatives de la maladie à coronavirus.