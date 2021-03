Afrique de l'Ouest: Présidence du Niger - Mahamadou Issoufou fait ses adieux au Président Ouattara

Le Chef de l'État de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, après deux mandats, a décidé de se mettre en retrait du pouvoir. Président sortant, il est venu donc faire, hier, ses adieux au Chef de l'exécutif ivoirien, Alassane Ouattara, lors d'une audience au Palais présidentiel au Plateau. « Il fallait que je vienne vous voir en tant que Président de la République pour vous dire au revoir, parce que le 2 avril prochain, je vais passer le témoin à un nouveau Président démocratiquement élu par le peuple nigérien ». C'est en ces termes que le président nigérien a justifié sa présence sur le sol ivoirien.

Mamadou Issoufou, qui a dirigé le Niger pendant une décennie, a aussi indiqué que sa venue en terre d'Eburnie constitue pour lui un tremplin pour se féliciter de la bonne relation de coopération qu'il a entretenue et consolidée durant cette période avec son homologue. « J'ai voulu aussi faire cette visite pour échanger et me réjouir de la qualité des rapports que nous avons eus au plan personnel et de la qualité du travail que nous avons abattu ensemble depuis toutes ces années. Ce qui a permis d'ailleurs de renforcer les relations bilatérales entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Ce que nous avons fait ensemble a permis d'enregistrer également des progrès au plan de l'intégration, aussi bien au niveau régional, sous-régional qu'au niveau de l'Uemoa, de la Cedeao et à l'échelle du continent », s'est-il félicité. Et d'ajouter : « Au niveau de l'Uemoa, je peux citer par exemple les importants progrès que nous avons faits dans la réforme de notre monnaie unique ; réforme faite d'ailleurs dans la perspective de la monnaie unique de la Cedeao qui est un autre chantier sur lequel nous avons progressé, même si ce chantier a été un peu retardé par la Covid-19 qui a volé en éclats le pacte de convergence qui était en place ».

L'hôte du Président de la République Alassane Ouattara, toujours dans le cadre des travaux réalisés en synergie, a cité le dossier de la Zone de libre-échange continentale africaine. « Dossier sur lequel, j'ai eu très fortement votre soutien en tant que champion désigné par la Conférence des Chefs d'État pour m'occuper de ce dossier. Je remercie la Côte d'Ivoire, je vous remercie pour l'accompagnement dont j'ai bénéficié pour faire avancer ce dossier », a-t-il témoigné sa reconnaissance.

Mahamadou Issoufou a, par ailleurs, soutenu que sa visite en Côte d'Ivoire vise à saluer son " frère" pour le deuil qui le frappe suite au décès de son chef du gouvernement. « J'ai voulu aussi saisir cette occasion pour vous renouveler toutes mes condoléances suite à la disparition du Premier ministre Hamed Bakayoko. A travers moi, c'est l'ensemble du peuple du Niger qui pleure le Premier ministre Hamed Bakayoko », a affirmé le Chef d'État nigérien.

Le Président Alassane Ouattara l'a remercié pour son soutien en cette période difficile et d'épreuves. « Merci pour ces paroles très aimables et de condoléances. Les Premiers ministres Hamed Bakayoko et Amadou Gon Coulibaly étaient des grandes personnalités, deux grands hommes d'État. Merci pour cette marque de solidarité », a répondu le Chef de l'État ivoirien.

Il a rendu hommage à son homologue nigérien pour sa décision de ne pas briguer un 3e mandat. « Je tiens à vous féliciter pour votre décision. Ce qui importe pour nos pays, c'est la paix », a-t-il fait savoir.