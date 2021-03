Afrique Australe: La SADC souligne la bravoure des héros de la lutte de libération de l'Afrique australe

Luanda — La secrétaire exécutive de la SADC, Stergomena Lawrence Tax, a souligné mardi la contribution de tous ceux qui ont participé à la lutte pour la libération de toute la région de l'Afrique australe.

Dans un message faisant allusion à la Journée de la libération de l'Afrique australe, célébrée le 23 mars, Stergomena Lawrence Tax a exhorté les 16 pays de la SADC à faire le point sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs, " vers la libération économique, pour le bien-être, la qualité de vie, la liberté, la justice sociale, la paix et la sécurité ".

«Aujourd'hui, nous célébrons, une fois de plus, la Journée de la libération de l'Afrique australe, en nous souvenant des fils qui ont payé le prix final, luttant pour la libération politique et la liberté de notre région. Le sang de nos enfants n'a pas été versé en vain, car la lutte de libération a contribué à la liberté et à la libération de toute la région de la SADC », a-t-elle souligné.

En soulignant et en célébrant les succès obtenus, elle a déclaré: " Nous devons être conscients que nous n'avons pas encore été entièrement libérés, tant que nous n'avons pas remporté la bataille pour l'indépendance économique. ".

Selon la secrétaire exécutive, pour accélérer le développement socio-économique, de manière durable, en faveur des citoyens de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), les États membres doivent s'engager dans la Vision 2050 de l'organisation et mettre en œuvre le Plan stratégique indicatif de développement régional 2020-2030.

Ces plans, a-t-elle renchéri, reposent sur une base solide de paix, de sécurité et de gouvernance démocratique et sur trois piliers interdépendants: le développement industriel et l'intégration des marchés, le développement des infrastructures pour soutenir l'intégration régionale et le développement du capital social et humain.

«Pour préserver la paix et la sécurité dont nous jouissons, depuis la libération de la région et l'accession à l'indépendance politique des États Membres, nous devons rester solidaires et condamner toutes les formes possibles de menaces à la paix et à la sécurité, y compris les cybercrimes et le terrorisme, l'extrémisme et le discours de haine», a-t-elle plaidé.

Inclusion de l'histoire dans les programmes scolaires

Stergomena Lawrence Tax a également encouragé les États membres à accélérer l'inclusion de l'histoire de la libération de l'Afrique australe dans les programmes scolaires, au profit des générations actuelles et futures.

Elle a également fait valoir que les pays membres de la SADC devraient rester unis dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, qui inflige beaucoup de souffrances et de difficultés aux économies et aux peuples de la région.

Le 23 mars a été institué Journée de la libération de l'Afrique australe en 2018 à Windhoek, en Namibie, lors du Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC.

Le 23 mars 1988 marque la fin de la bataille de Cuito Cuanavale, dans le sud-est de l'Angola, où les FAPLA (Forces armées populaires pour la libération de l'Angola) et les FAR (Forces armées révolutionnaires de Cuba) ont affronté l'armée la plus puissante de la région, l'Afrique du Sud, et les anciennes forces de l'UNITA.

La victoire des FAPLA et des FAR dans cette bataille a représenté un tournant décisif en Afrique australe, en faveur du progrès, de la paix et de la libération des peuples africains opprimés par le régime d'apartheid.

Créée le 17 août 1992 à Windhoek, la SADC vise à promouvoir une croissance et un développement économiques et durables, à réduire la pauvreté, à améliorer la qualité de vie des peuples de la région et à fournir une assistance aux plus défavorisés.

L'organisation comprend l'Angola, l'Afrique du Sud, le Botswana, la République démocratique du Congo, les Comores, les Eswatini, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.

