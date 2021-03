Burkina Faso: Villages riverains de la SOMISA - Les femmes dans l'allégresse

All-focus

Les femmes des villages impactés par les travaux de la Société des Mines de Sanbrado (SOMISA) ont célébré en différé la journée internationale de la femme, le 18 mars 2021 à Sanbrado, commune de Boudry.

« Inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme. Défis et perspectives. » C'est sous ce thème que le Burkina Faso a commémoré la 164e journée internationale de la femme le 8 mars dernier. Les femmes de Sanbrado et des villages environnants n'ont pas voulu rester en marge de cette célébration. C'est ainsi qu'avec l'appui financier de la SOMISA, elles ont organisé leur journée en différé ce 18 mars.

Match de football féminin, allocutions, danses, défilé et exposition-vente de produits locaux ont meublé cette journée.

Pour Vincent Morel, directeur national de la SOMISA, au-delà de l'aspect festif, la journée est consacrée à une réflexion sur les conditions de vie des femmes où qu'elles soient et quel que soit ce qu'elles mènent comme activité.

Tout en saluant la combativité des femmes, il a indiqué que la SOMISA reste attachée au principe de l'égalité des chances dans le recrutement de son personnel. C'est pourquoi, à l'en croire, à la date de janvier 2021, 18% des postes de la société étaient occupés par des femmes. Toujours selon lui, la société a initié au cours de cette année des formations en tissage, en teinture... au profit des femmes des villages impactés.

Rissanata Kologo/Tapsoba, ayant pris la parole au nom des groupements de femmes des villages impactés, s'est réjouie de la tenue de cette journée. Elle a appelé ses sœurs à garder en tête que le 8-Mars n'est pas une fête mais une journée commémorative de la lutte des femmes pour le respect de leurs droits et l'amélioration de leurs conditions de vie. Elle a remercié la SOMISA qui a tenu sa parole en initiant des formations dans divers métiers au bénéfice des femmes, en leur offrant des kits d'installation et en finançant l'organisation de cette journée.

Pour Thérèse Zangré, présidente de la coordination communale des femmes de Boudry, les femmes supportent trop de charges dans les foyers. « La SOMISA fait des efforts pour les femmes des villages impactés par son projet, mais elle peut mieux faire pour toucher le maximum de femmes de la commune de Boudry » a-t-elle imploré. Tout en félicitant la SOMISA pour ce qu'elle a déjà fait, elle a souhaité une rencontre des femmes de la commune avec la Coordonnatrice de développement communautaire de SOMISA, Bondé/Kologo Adéline, pour échanger autour des préoccupations des femmes.

Mais déjà, la SOMISA rassure celles qui sont en attente de formations. « La mine essaiera dans la mesure du possible, d'initier progressivement d'autres séries de formations pendant sa durée de vie afin d'augmenter le nombre de bénéficiaires des formations. », a dit Vincent Morel.

Ambroise Ouédraogo, haut-commissaire du Ganzourgou, a joint sa voix à celle du premier adjoint au maire de Boudry pour souhaiter une bonne célébration à toutes les femmes et dire merci à la SOMISA pour son engagement à l'autonomisation des femmes et au développement de la commune de Boudry. Évoquant le thème de la célébration, et au regard du contexte de crise sécuritaire et de la COVID-19, il a invité les femmes à ne pas rester en marge de l'évolution technologique et surtout à utiliser les services financiers numériques. « L'inclusion financière par le numérique constitue une alternative de redynamisation et de promotion des échanges commerciaux dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19 et de la crise sécuritaire. », a-t-il indiqué.

A l'issue des allocutions, les deux équipes féminines qui ont livré le match de football ont reçu des prix composés de numéraire et de pagnes du 8-Mars. Un défilé des femmes de Sanbrado, des danses traditionnelles et la visite de l'exposition des produits locaux et des productions des femmes ayant bénéficié des formations initiées par la SOMISA ont mis fin à la cérémonie.