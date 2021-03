Afrique: Elim CAN 2021/Guinée - Mali - Didier Six veut la qualification

La Guinée et le Mali se retrouve ce mercredi à Conakry pour un derby ouest-africain comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2021.

La Guinée sera qualifiée si elle bat le Mali dans le groupe A cet après-midi. Le Syli National de la Guinée classé deuxième avec 8 points n'est pas encore totalement qualifié. Il faut donc bien négocier ses deux dernières sorties face au Mali et à la Namibie qui a encore une chance de se qualifier. Avec les 3 points sur tapis vert de son match contre le Tchad (suspendu), la Namibie peut se qualifier si elle arrive à battre la Guinée lors de la dernière journée. Mais en cas de victoire de la Guinée face au Mali, tous les tickets seront distribués.

« On est tous conscient que c'est un match important, difficile et décisif pour nous, on est prêts pour la victoire et la qualification. On mettra tous les moyens à notre disposition. C'est à nous de bien se comporter face à cette bonne équipe du Mali. Ce n'est pas au Mali de nous poser des problèmes. Malgré que le public ne sera pas là pour nous pousser, mais on ira chercher la qualification pour eux et la Guinée,» a confié Didier Six, sélectionneur de la Guinée.

C'est à 16h GMT que le match entre les voisins Guinéens et Maliens se disputera au stade Général Lansana conté de Nongo.