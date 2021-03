Afrique: Elim CAN 2021 - Le Mali vise la tête du groupe A

Déjà qualifié pour la phase finale de la CAN 2021, le Mali affrontera la Guinée pour tenter de consolider sa place de leader du groupe A.

Après quatre journées des éliminatoires de la CAN 2021, le Mali qui se déplace en Guinée ce mercredi dans le cadre de la 5e journée est déjà qualifié. Son dauphin la Guinée a besoin d'une victoire pour valider son ticket. Déjà qualifié avant même cette journée, le Mali cherche désormais la première place de ce groupe, alors que la Guinée, elle, veut s'imposer pour obtenir sa qualification.

« Nous sommes ici assez serein, avec un bon d'esprit pour pouvoir jouer ce match. Nous allons aborder cette rencontre avec beaucoup de volonté et l'esprit de responsabilité pour gagner. On va jouer à fond pour notre nation, mes joueurs sont bien déterminés à aller chercher la victoire. On veut bien finir et terminer en tête de notre poule. Et on le fera », a déclaré Mohamed Magassouba, sélectionneur du Mali.