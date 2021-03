Mali: Éducation pour tous - La Banque mondiale accorde un financement de plus de 77 milliards FCFA

La cérémonie de signature de l'accord de financement relatif au projet d'amélioration de la qualité et des résultats de l'éducation pour tous (MIQRA) s'est déroulée hier mardi 23 mars 2021 dans la salle de conférence de l'hôtel des Finances à Bamako. Le ministre de l'Economie et des Finances, Alousseini Sanou et la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, Madame Soukeyna Kane, ont paraphé les documents. On y notait la présence du ministre de l'Education nationale, Pr. Doulaye Konaté, de la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Mme Bouaré Bintou Founé Samaké.

Cet accord qui vient d'être signé, est d'un montant de 140,69 millions USD, soit environ 77 379 500 000 FCFA, reparti en prêt IDA d'un montant de 40 millions USD et d'un don du même montant, et d'un don de 60,69 millions USD du Partenariat Mondial de l'Éducation.

« La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt toute son importance compte tenu des défis significatifs et persistant relatifs à la qualité de la prestation de l'éducation, l'équité et la gestion globale du secteur », a souligné d'emblée Mme Soukeyna Kane.

L'objectif du MIQRA est d'améliorer les résultats d'apprentissage en début de primaire dans les zones ciblées ; de promouvoir l'accès des filles au premier et au second cycles de l'enseignement secondaire dans les zones mal desservies et d'améliorer la gouvernance du système éducatif. « Ce projet, nous l'espérons, permettra d'atteindre plus de 4 millions de de bénéficiaires directs et indirects incluant les élèves fréquentant les écoles ciblées et les enseignants des écoles maternelles, fondamentales et secondaires », affirme la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali.

A travers ses 5 composantes, indique Mme Soukeyna Kane, le MIQRA compte atteindre les résultats tangibles. Au nombre desquels nous pouvons citer : l'amélioration de la qualité de l'enseignement fondamental et secondaire en soutenant directement des programmes de formation innovants ; l'expansion de l'expérience pilote de Mali Robots, un centre national de collaboration pour l'éducation robotique au Mali afin initier les jeunes à la robotique renforcer leurs capacités dans les STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques).

C'est de relever les défis critiques liés au faible taux d'inscription, de transition et de rétention des filles dans le second cycle du fondamental et le secondaire par une composante dédiée de 39 millions de $.

Aussi, il s'agir de faire face aux fermetures d'écoles dans les zones de conflit afin de renforcer la résilience du système éducatif grâce à des solutions innovantes notamment : le développement de contenu pédagogique numérique, la fourniture d'équipements, et la formation à distance des enseignants et des acteurs du secteur de l'éducation.

Enfin, il s'agira de renforcer la capacité institutionnelle et les systèmes de suivi et d'évaluation basés sur la performance notamment la conception, de la spécification et de l'opérationnalisation des normes de qualité et cahier de charges régissant les lycées privés

Pour sa part, le ministre de l'Economie et des Finances s'est réjoui de la qualité et de l'excellence des relations de coopération fructueuse existant entre la République du Mali et le Groupe de la Banque Mondiale, mais surtout l'amplification d'une série d'opérations structurantes entre nos deux parties.

M. Alousseini Sanou a donné l'assurance à Madame la Directrice des Opérations de la Banque mondiale pour le Mali et, à travers elle, au Groupe de la Banque mondiale, que toutes les mesures nécessaires seront prises pour permettre la bonne exécution des projets financés au Mali, notamment celui dont l'Accord vient d'être signé, contribuant ainsi à la réussite de notre stratégie de croissance accélérée et de son plan d'action.

Enfin, il a réitéré les vifs remerciements du Gouvernement de Transition du Mali et les siens propres aux plus hautes autorités du Groupe de la Banque mondiale, aux équipes de Washington et de Bamako ainsi qu'aux cadres maliens pour les énormes efforts déployés pour la mise en place de ce projet.