Gabon: Léopards - Nsengi mise sur le mental, Bolasie et Bakambu appellent au soutien

Les Léopards auront besoin d'un mental comme booster pour les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2022. C'est l'avis du sélectionneur des Léopards Christian Nsengi Biembe.

Les Léopards de la RDC s'envolent ce mardi 23 mars 2021 dans la soirée pour Franceville où ils affrontent le jeudi 26 mars les Panthères du Gabon en cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Cameroun 2022.

Avec plusieurs absences dans ses rangs, les Léopards auront fichtrement besoin de force mentale pour gagner des points face à une équipe de Gabon conduit par ses leaders Aubameyang et Denis Bouanga.

C'est justement sur le mental que mise le sélectionneur Christian Nsengi. « On est prêt dans les sens où nous avons pris les joueurs qui étaient physiquement au point. Le fait d'être prêt, c'est au niveau mental. C'est ce facteur qui fera quelque chose à Franceville, qui fera gagner l'équipe. C'est cet esprit qui sera sur le terrain et qui donnera de la détermination pour donner ce que nous voulons. Ce ne sera pas vraiment sur le plan tactique parce que ce sont des joueurs de haut niveau qui ont joué des Coupes d'Afrique, des Coupes d'Europe et ils comprennent parfaitement ce que nous leur disons. Au finish, c'est le mental qui prendra le dessus », a confié Christian Nsengi Biembe à la presse au sortir d'une séance d'entrainement.

Le message de Bolasie et Bakambu...

Bloqué en Angleterre à cause des restrictions sanitaires, l'ailier international Yannick Bolasie apporte son soutien aux Léopards, lui qui n'honorera pas ses 44e et 45e sélections. « C'est un message à tous les supporters de la RDC, je n'ai pas pu rejoindre l'équipe nationale en raison des restrictions mises en place suite à la Covid-19. Le Congo est sur la liste rouge pour le Royaume-Uni, ce qui aurait signifié la quarantaine pour une longue période à mon retour. Et le club ne permettrait pas cela. C'est un moment de fierté pour moi à chaque fois que je porte ce maillot, donc je suis vraiment navré de ne pouvoir être là, mais même si je ne suis pas au pays pour encourager l'équipe, je souhaiter qu'ils puissent nous obtenir les résultats dont nous avons besoin », a déclaré le joueur de Middlesbrough en Championship anglaise (D2 anglaise) sur ses réseaux sociaux.

Pour sa part, le buteur congolais de Beijing Gouan en Chine, Cédric Bakambu, a appelé au soutien total aux joueurs, lui qui a souffert un court moment du Coronavirus ne pouvait pas être sélectionné par Christian Nsengi. «Des millions de léopards derrière notre équipe pour ces deux matches importants. Concentrons-nous sur les camarades présents et soutenons-les comme il se doit. Soyons au rendez-vous pour leur montrer notre confiance, je suis persuadé qu'ils seront au rendez-vous», a-t-il indiqué ses réseaux sociaux.