Gabon: Koula-Moutou - Gabriels services maintient son effectif à Paul Moukambi

Les crises sanitaire et économique actuelles mettent plusieurs employés, employeurs et ménages en difficultés. C'est une occasion pour les managers gabonais de doubler d'effort afin de préserver l'emploi des nombreuses familles. A Koula-Moutou Gabriel services, en charge des repas des malades internés à l'hôpital Paul Moukambi vient de dresser son bilan et maintient son personnel.

L'emploi au Gabon est devenu une denrée rare dans certaines entreprises. Certains gabonais sont à la recherche d'un emploi et d'autres en ont perdu. A Koula-Moutou, précisément à Paul Moukambi, le responsable de Gabriel service, Gabriel Nzoba Ngambi dit avoir maintenu son effectif de 11 agents dont 7 femmes 4 hommes. Un bilan satisfaisant. Le promoteur a remercié le Ministère du Commerce, à travers le patron de tutelle, Hugues Mbadinga Madiya qui l'a soutenu moralement dans cette initiative. Tout comme il dit : "préserver l'emploi des Gabonais tout en apellant le gouvernement à soutenir les artisans les PME locales.

Gabriel Nzoba Ngambi est un chef cuisinier de formation ayant travaillé dans plusieurs structures, en charge de la gestion des malades des hôpitaux et des hôtels. Selon lui pour, la réussite de cette aventure ,il est régulièrement contrôlé par les services d'hygiène et de la consommation, car la nourriture des malades est sensible au regard des cas d'hospitalisations.

Soutenu par la Direction de l'hôpital Paul Moukambi qui depuis six mois est satisfaite des prestations. Le Directeur Romuald Iyemdi estime que les Gabonais sont capables de travailler comme d'autres. Le cas de Gabriel services est à suivre au moment où plusieurs sociétés et activités ont réduit leurs effectifs ou jeter leurs clefs sous le paillasson . Gabriel services s'est maintenu et se présente comme une unité leader dans la lutte contre le chômage et dont le respect de mesures barrières sont d'actualité.

BMT

