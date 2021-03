Gabon: Ogooué-Lolo/Pana - Installation du nouveau Préfet de la Lombo-Bouénguidi

Le nouveau Préfet du département de la Lombo-Bouénguidi, Frédéric Kopa a été installé dans ses nouvelles fonctions par le Gouverneur de la province de l'Ogooué-Lolo, Jean Bosco Assingabagni. La cérémonie d'installation s'est déroulée à Pana, en présence des autorités politico administratives.

Le département de la Mombo-Bouéguidi a un nouveau Préfet. Nommé le 19 février 2021, Frédéric Kopa a été installé dans ses nouvelles fonctions par le Gouverneur de la province de l'Ogooué-Lolo, Jean Bosco Assingabagni. Il a fait observeront minute de silence en la mémoire de l'ancien Préfet feu Dieu Merci Ayounet Mouidi, décédé, il y a quelques mois déjà.

Dans son discours de circonstance, le nouveau Préfet n'a pas manqué de témoigner toute sa gratitude au Chef de l'Etat, au Premier ministre et au Ministre d'Etat pour le choix de sa modeste personne. Il a d'ailleurs dit être conscient des responsabilités qui sont les siennes. Il a rassuré qu'il ne ménagerait aucun effort pour mériter davantage la confiance en lui placée.

Frédéric Kopa a pris l'engagement solennel de créer une atmosphère qui fera en sorte que tout le monde travaille dans une bonne ambiance. " C'est donc avec beaucoup d'humilité que je prends l'engagement de créer un environnement propice au travail et de répondre efficacement aux exigences des fonctions dans le strict respect des lois et des règlements en vigueur en République gabonaise" dira t-il. Aux animateurs de l'administration départementale et aux populations, il a dit venir avec le désir et la volonté de travailler avec tout le monde.

Le Maire de la commune de Pana, Sostene Ndala, salué le Secrétaire général de préfecture, qui a assuré l'intérim avec brio et professionnalisme. Aussi, a t-il félicité le nouveau Préfet et lui souhaite toute la réussite possible dans ses nouvelles fonctions.

Le Gouverneur quant à lui, n'a pas manqué d'adresser ses vives félicitations au Secrétaire général de Préfecture qui a assuré brillamment l'interim. Aussi, a t-il défini le rôle de celui qui est la première autorité du département. "Le Préfet est le dépositaire de l'autorité l'Etat et délégué du gouvernement dans le département. A cet effet, il veille à l'application des lois et règlements et exerce son action dans le cadre de la politique défie par le gouvernement. Il est le responsable du maintien de l'ordre public dans le ressort de sa circonscription.

Le préfet est le représentant du gouvernement dans le département aussi bien dans les rapports avec les responsables politiques que les élus locaux. Il dirige et anime et coordonne le fonctionnement de tous les services du département. Les fonctionnaires et agents des services techniques et les chefs des unités de gendarmerie en service dans le département sont tenus de fournir au Préfet, tous les renseignements que celui-ci juge utiles, à l'exception des enquêtes judiciaires et des dossiers médicaux individuels" rappelle t-il.

Pour la fin de son discours, il a rappelé aux populations que la pandémie du Covid-19 existe bel et bien au Gabon. Et des fins utiles, il a demandé aux uns et aux autres au respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement.