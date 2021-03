Ile Maurice: Parlement - "There is a lot of abriti in you" et rire sarcastique...

La reprise des travaux parlementaires, hier, mardi 23 mars, n'a pas été de tout repos. Vifs échanges changes entre élus, l'opposition qui essayait tant bien que mal de contenir sa frustration face au speaker, Sooroojdev Phokeer, entre autres feuilletons.

Ainsi, dans le sillage de la Private Notice Question du leader de l'opposition, Xavier Duval, on a eu droit à la longue réponse du ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal. De longues minutes lors desquelles on a eu droit à des piques, du sarcasme, une séance chez le psy et un rire propre u ministre.

Le 'Loudspeaker' a par ailleurs interrompu Xavier-Luc Duval à plusieurs reprises alors que celui-ci tentait de contextualiser ses questions. Ces interruptions ont non seulement irrité Xavier-Luc Duval mais aussi Paul Bérenger, qui a protesté. «Autant que je sache, il y a un seul leader de l'opposition dans la Chambre», a alors fait remarquer le président de l'Assemblée nationale.

Le ministre Kailesh Jagutpal a par la suite poursuivi avec ses réponses. Le leader de l'opposition a essayé de garder son calme, vainement. «Je veux garder mon calme face à un ministre catastrophique... J'ai pris du Xanax ce matin. Je vais essayer d'être bref... »

Un peu plus tard, le ministre lui a donné la réplique. «En tant que psychiatre, je comprends les effets du Xanax (... ) si vous en prenez trop, ce n'est pas bon pour votre santé et si vous n'en prenez pas assez aussi, ce n'est pas bon... »

Toujours lors de la tranche réservée à la PNQ, le speaker devait insister une nouvelle fois auprès de Xavier-Luc Duval pour poser des questions courtes. Le ministre en a alors rajouté une couche. «C'est votre premier jour en tant que leader de l'opposition. There is a lot of 'abriti' in you. Je comprends que vous ne sachiez pas poser des questions (... )»

Xavier-Luc Duval lui a par la suite rendu la monnaie de sa pièce. «Li enn fou sa !» a-t-lâché, avant de s'excuser. «Je suis désolé. J'ai eu tort», a-t-il admis.

Pour le prochain épisode, il faudra attendre le 31 mars.