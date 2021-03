Ile Maurice: Assassinat de Manan Fakhoo - Yassiin Meetou dévoile les détails du plan

Yassiin Meetou, arrêté dans le cadre de l'assassinat de Manan Fakhoo, a participé à un exercice de reconstitution des faits, sous forte escorte policière en ce mercredi 24 mars. C'est à bord d'un véhicule blindé de la SMF qu'il a été conduit à Vallée-Pitot. Ensuite, accompagné des enquêteurs, il s'est rendu à Ebène, Rose-Hill et Balfour.

Yassiin Meetou, 31 ans, qui exerce comme chauffeur de camion, a levé le voile sur certains détails d'un plan semble-t-il bien ficelé, pour assassiner Manan Fakhoo. Ses acolytes et lui ont ainsi communiqué via un groupe de réseaux sociaux et se sont rencontrés dans certains lieux prédéfinis pour peaufiner les détails.

Le trentenaire a expliqué qu'en deux occasions, dont l'une la veille de la fusillade, ils se sont rencontrés dans la région de Balfour, à Beau-Bassin. Yasin Meetou a affirmé que ce sont Ajam Umar Beeharry et Ajmal Aumeeruddy qui étaient sur la moto et que c'est ce dernier qui a ouvert le feu en direction de Manan Fakhoo, à l'angle des rues Martindale et Swami Dayanand, à Beau-bassin.

Après la fusillade, ils ont pris la direction d'Ebène. Ils ont alors embarqué le deux-roues dans son camion. Tous ont ensuite pris la direction de la capitale. L'exercice de reconstitution des faits, qui a débuté vers 9 heures et pris fin vers midi, s'est déroulé dans le calme.

Lors de son interrogatoire, Ajam Umar Beeharry, 26 ans, habitant Camp-Yoloff, a nié toute implication dans cette affaire alors qu'Ajmal Aumeeruddy, un habitant de Port-Louis, qui a été arrêté vendredi 19 mars suite aux révélations de Yassiin Meetou, n'a pas encore donné sa version des faits. C'est la piste d'un règlement de compte qui est privilégiée à ce stade.

L'enquête est menée par la Major Crime Investigation Team, supervisée par l'assistant surintendant de police Ghoorah et l'assistant commissaire de police Budhoo, en collaboration avec la Criminal Investigation Division de Beau-Bassin, sous le commandement du surintendant de police Bansoodeb.