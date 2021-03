Egypte: Les PM d'Egypte et de Jordanie président la 29ème session du haut comité mixte

Le premier ministre égyptien, Mostafa Madbouly et son homologue jordanien, Bechr Al-Khassawana ont présidé à Amman les réunions de la 29ème session du haut comité mixte en présence des délégations des deux pays.

M. Madbouly a tenu, au début de son allocution, à transmettre les salutations du président Abdel Fattah Al-Sissi au roi Abdallah II de Jordanie et à son gouvernement.

Le chef de l'Etat a également souhaité que le peuple "frère" de Jordanie, sous la direction avisée de son roi, connaisse une stabilité, un progrès et une prospérité durables.

Le chef du gouvernement a, par ailleurs, abordé la disposition de l'Egypte à soutenir les efforts jordaniens pour lutter contre la pandémie du Covid-19.

Dans le cadre de la coopération et du soutien mutuel entre les deux pays, Madbouly a dit avoir reçu des directives du chef de l'Etat d'adresser un message de soutien sans failles à la Jordanie pour satisfaire ses besoins dans la lutte contre le Covid-19 dans la limite des capacités de l'Egypte.

Madbouly a jugé nécessaire que l'Egypte et la Jordanie coordonnent leurs efforts pour parvenir à un règlement politique à la cause palestinienne qui demeure la question centrale pour les deux Etats et ce conformément aux références internationales consensuelles sur la base de la solution à deux Etats et de manière à établir un Etat palestinien indépendant souverain sur les frontières de 1967 et ayant Jérusalem-Est pour capitale.

D'autre part, M. Madbouly a mis l'accent sur l'importance d'augmenter les échanges commerciaux, d'y introduire de nouvelles clauses et de favoriser les investissements réciproques, soulignant la nécessité d'éliminer toute entrave à cet égard.

Il a présenté les remerciements et l'estime de l'Egypte envers la compréhension de la Jordanie et son soutien à la position de l'Egypte et du Soudan concernant l'affaire du barrage de la Renaissance, réaffirmant la volonté de l'Egypte de régler cette question par les voies diplomatiques.

Le chef du gouvernement a en outre émis l'espoir que les réunions de coopération tripartite (Egypte-Jordanie-Irak) prévues ce mercredi, aboutissent à des accords applicables sur le terrain très prochainement surtout dans les domaines de l'énergie et des échanges commerciaux.