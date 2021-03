Egypte: Examen de l'application en Égypte des systèmes intelligents d'irrigation

Le ministre de l'Eau et de l'Irrigation, Mohamed Abdel Aty, s'est entretenu mercredi avec un certains nombre d'ingénieurs multidisciplinaires qui ont développé des applications pour les systèmes intelligents d'irrigation afin de rationaliser l'eau et accroître la productivité des cultures, en liant les besoins des plantes au degré d'humidité du sol et à d'autres facteurs tels que la salinité et la température.

Selon un communiqué publié par le ministère, cet entretien a pour but d'examiner la possibilité de l'application de ces systèmes avant de les généraliser.

Il s'agit de l'application du système approprié aux prix et à la technologie en fonction de la superficie de la ferme et des capacités financières et éducatives afin que le système soit facile à utiliser et adapté à tous les agriculteurs.

Le ministre a expliqué que ces systèmes étaient en phase avec les technologie de communication de pointe et contribuaient à améliorer la qualité des cultures et les prévenir des maladies.