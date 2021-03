Egypte: Le pays présente ses condoléances au Niger pour les victimes d'un attentat terroriste

L'Égypte présente ses condoléances au Niger pour les victimes d'un attentat terroriste

L'Égypte a exprimé ses sincères condoléances à la République du Niger et aux familles des victimes innocentes de l'attentat terroriste brutal qui a visé un certain nombre de villages du sud-ouest du pays, tuant plus de 100 personnes.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a mis l'accent sur la dénonciation par l'Égypte, peuple et gouvernement, de cet acte terroriste barbare et affirmé sa solidarité avec le Niger face à toute forme de terrorisme, de violence et d'extrémisme.