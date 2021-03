Egypte: Le gouvernement accorde un vif intérêt à la coopération régionale

La ministre du Commerce et de l'Industrie, Névine Gamea, a confirmé que le gouvernement égyptien attachait une grande importance à la coopération régionale dans le domaine des politiques de la concurrence et de la promotion des investissements dans le but de contrôler les mécanismes du marché et réaliser l'intérêt commun des peuples de la région.

M. Gamea a tenu ces propos dans une allocution prononcée par visioconférence lors de l'ouverture du 2e Forum sur la concurrence dans la région arabe, organisée les 23 et 24 mars à Beyrouth par l'organisation de la coopération économique et le développement (OCDE) et la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale, avec la participation d'un grand nombre d'organisations internationales et d'agences de concurrence arabes.

La ministre a souligné que les conditions difficiles dont témoigne l'économie mondiale des suites du coronavirus exigeaient la conjugaison des efforts et l'échange d'idées entre les pays arabes pour faire face à ces défis et chercher à réaliser l'intégration économique arabe dans tous les domaines, notamment le commerce, l'industrie et l'investissement.

Elle a affirmé l'intérêt qu'accorde la direction politique à la réalisation de l'intégration régionale, étant l'un des mécanismes et objectifs du développement durable dans la patrie arabe.

La Constitution égyptienne a confirmé le respect par le système économique égyptien des normes de transparence et de gouvernance, le soutien des axes de la concurrence, l'encouragement de l'investissement et l'interdiction des monopoles; ce qui a été mis en oeuvre dans le cadre du plan stratégique de long terme de l'Etat égyptien et de son plan 2030 visant la réalisation des objectifs et des principes du développement durable.