Egypte: Achèvement de la 1ère encyclopédie égyptienne sur les plantes sauvages médicinales

La première encyclopédie égyptienne sur les plantes sauvages médicinales a été achevée, a annoncé mardi le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Khaled Abdel Ghaffar.

Cet ouvrage, conçu avec la collaboration de l'Académie des recherches scientifiques et de la technologie, est le premier du genre qui soit intégré et organisé et qui renferme toutes les informations sur les 435 espèces de plantes en Egypte, à l'instar des encyclopédies britannique et indienne des plantes médicinales, a fait savoir M. Abdel Ghaffar.

Une élite de chercheurs égyptiens ont recueilli les études et informations sur ces plantes, assorties d'image en couleurs, cité leurs noms scientifiques, leurs propriétés, leurs emplacements géographiques, la méthode de culture, de récolte et de stockage, leurs principes actifs, leurs usages populaires et autres renseignements, a indiqué le chef du Centre national des recherches, Mohamed Hachem.