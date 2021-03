Algérie: Alger - Plus de 720 kg de drogues saisis en 2020

Alger — Les services de la sûreté de wilaya d'Alger ont saisi, en 2020, plus de 721 kg de drogues et 371.553 comprimés psychotropes et enregistré 18.022 affaires liées au trafic de drogues, indique mercredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont saisi, en 2020, un total de 721,136 Kg de kif traité, 2 kg de cannabis, 1,752 kg de cocaïne, 1,922 kg de héroïne et 371.553 comprimés psychotropes", précise le communiqué.

Les éléments de la police déployés au niveau des stations métro ont arrêté deux individus dans une affaire de possession et de trafic de psychotropes, lesquels avaient été présentés devant les autorités compétentes après parachèvement des procédures légales en vigueur.

Dans le cadre des missions de la brigade de lutte contre les crimes économiques et financiers relevant de la police judiciaire de la wilaya d'Alger, il a été procédé à l'arrestation de 4 fonctionnaires relevant des établissements publics pour avoir été impliqués dans des affaires de constitution de bande criminelle, dilapidation de deniers publics et non signalement et participation.

Les investigations intensives ont permis aux enquêteurs d'identifier les dommages financiers (comptes de personnes décédées) qui s'élèvent à plus de 17 millions Da et de récupérer une somme de 7.940.000 Da de ces revenus criminels.

Les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent, conclut le communiqué.