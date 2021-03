Ile Maurice: Cambriolage dans une pharmacie à Quartier Militaire - Les frères Callekan fichés à la police arrêtés

Un pharmacien de 66 ans est encore traumatisé après ce qu'il ait vécu hier mardi 23 mars. Le sexagénaire se trouvait dans sa pharmacie à Quartier-Militaire vers 15hrs lorsque deux individus ont fait irruption dans le bâtiment.

L'un armé de «cutter» lui a mis l'objet tranchant sous la gorge alors que son complice faisait main basse sur Rs 5,000 se trouvant dans la caisse et s'emparait du porte-monnaie de la victime qui contenait Rs 6,000 ainsi que d'un iPad et de deux cellulaires. Les malfrats ont ensuite pris la fuite.

Les voleurs avaient auparavant ligoté les mains et les pieds du propriétaire avec du scotch. Mais ce dernier a pu se libérer pour se rendre au poste de police de Quartier Militaire.

Quelques heures plus tard, le sergent Jaunbaccus et et la Criminal investigation Division de Quartier Militaire dirigée par l'inspecteur Moosun ont débarqué chez Djibran 31 et son frère Saiyad Callekan 29 ans qui habitent la région. La tablette et les cellulaires ont été récupérés à leur domicile. Ils ont été placés en état d'arrestation et avoué leur participation dans le vol.

Les deux frères connus des services de police ont comparu devant la justice ce mercredi et ont été reconduits en cellule.