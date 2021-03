Ile Maurice: Covid-19 - Un premier groupe de 20 personnes autorisé à quitter la quarantaine aujourd'hui

communiqué de presse

Un premier groupe de 20 personnes ayant complété leur traitement a été autorisé à quitter la quarantaine aujourd'hui suite à deux tests PCR négatifs effectués les 7e et 10e jours de quarantaine. Ces personnes devront faire un troisième test PCR après une semaine, tout en étant en contact régulier avec le personnel médical et en s'auto-isolant.

Le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, a fait cette annonce, ce soir, lors du point de presse quotidien du National Communication Committee sur la COVID-19, au bâtiment du Trésor à Port Louis. Le Dr Catherine Gaud était également présente.

Dr Jagutpal a informé qu'à ce jour, les cas positifs ont été identifiés comme suit : 182 cas grâce à l'exercice de contact tracing et à travers les centres de dépistage ; 35 dans des centres de quarantaine ; et 13 à travers des tests aléatoires. Aujourd'hui, 20 patients considérés comme étant guéris ont quitté la quarantaine et le nombre de cas locaux actifs est de 210.

Durant les dernières 24 heures, a-t-il fait ressortir, trois cas locaux ont été enregistrés comme suit : un par le biais de l'exercice de contact tracing ; et un couple de La Caverne, Vacoas. Le couple n'a pas été identifié lors de l'exercice de contact tracing car les deux personnes n'ont pas informé les autorités qu'elles étaient en contact avec le cluster Forest Side. Elles ont été testées positives à la COVID-19 hier à la suite de tests effectués dans un laboratoire privé, a-t-il ajouté.

Selon le ministre, quelque 579 tests PCR ont été effectués aujourd'hui, qui ont révélé 11 cas positifs : huit grâce à l'exercice de contact tracing, et les personnes étaient en contact avec le couple. Les trois autres ont été détectés dans des centres de quarantaine.

En outre, il a rappelé que le Premier ministre avait annoncé hier une nouvelle phase de réouverture à partir du 31 mars 2021. Dr Jagutpal demande au public d'être plus prudent et de suivre les mesures sanitaires et de précaution scrupuleusement afin de s'adapter facilement après la fin du confinement.

Au total, 7 479 personnes ont été vaccinées aujourd'hui et le nombre total de personnes vaccinées s'élève désormais à 123 506, soit environ 10% de la population. De plus, 40 tests positifs ont été envoyés à la National Institute of Communicable Disease en Afrique du Sud pour que d'autres tests soient effectués par séquençage afin de déterminer à quel type de variante les personnes ont été testées positives. Les résultats ont montré qu'aucune variante n'était présente.

Quant au Dr Gaud, elle a expliqué comment se fait le séquençage, un exercice qui donne des détails sur les gènes du virus et s'il a muté ou pas. Elle a indiqué que les 40 résultats montrent une souche connue (principalement répandue en Russie), ajoutant que le programme de vaccination local est efficace contre cette souche.

Elle s'est aussi attardée sur six patients qui reçoivent actuellement un traitement. Parmi eux, un patient diabétique de sexe masculin, qui a contracté le COVID-19 à Madagascar et a été rapatrié pour recevoir un traitement. Une autre patiente avait besoin d'oxygène et sa situation est surveillée de près.