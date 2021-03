Seychelles: Le pays développe une plate-forme d'identité numérique

Les Seychelles sont en train de développer une plate-forme d'identité numérique innovante qui devrait être intégrée à différentes initiatives nationales telles que l'administration, le tourisme et la santé, alors que la nation insulaire embrasse davantage un avenir numérique.

Le développement de la plate-forme se fera par le biais d'un projet pilote d'une durée d'une année qui fait suite à la signature d'un protocole d'accord (MOU) la semaine dernière entre le Département des technologies de l'information et de la communication des Seychelles (DICT) et WISeKey International Holding, une société de cybersécurité de premier plan en Suisse.

Le secrétaire principal du DICT a déclaré lundi à la SNA que le développement de la plate-forme se préparait à l'économie numérique et à la modernisation des systèmes de paiement.

« Normalement, un élément central de l'administration électronique est l'identification fiable d'une personne par des moyens électroniques. Comme vous le savez, dans l'environnement numérique, ce n'est pas comme quand quelqu'un est face à face, et en tant que tel, vous devez avoir les mécanismes pour identifier cette personne de manière fiable», a expliqué M. Choppy.

Le secrétaire principal a ajouté : « Le gouvernement des Seychelles mène des projets clés pour l'administration électronique qui profiteront à la fois à nos citoyens et à la communauté des affaires locale. Nous avons établi un partenariat avec WISeKey, qui nous fournit déjà notre solution d'infrastructure à clé publique, dans notre projet pilote sur l'amélioration de notre écosystème eID ce qui pourrait être la prochaine génération d'identité numérique aux Seychelles. "

M. Choppy a déclaré que la nouvelle plate-forme permettra une utilisation transparente de l'eID sur les smartphones et une intégration plus facile avec les applications mobiles ou autres.

L'eID deviendra le pendant virtuel de tout document d'identification, par exemple une carte d'identité qui peut se trouver sur votre smartphone. À partir de là, la plate-forme permettra une authentification sécurisée avec accès aux services gouvernementaux et à tout autre système tiers, comme les institutions financières, permettant une signature numérique transparente et facile à utiliser.

En prononçant son discours sur le budget le mois dernier, le ministre des Finances de la nation insulaire a évoqué la nécessité pour les Seychelles de ne pas rester à la traîne dans un monde à l'ère du numérique. « Cette révolution que le monde a traversée, le développement de la technologie, pourrait apporter un certain nombre d'avantages à notre pays. Par conséquent, nous devons mettre en place les politiques et la structure qui nous permettront de développer l'économie numérique », a déclaré Naadir Hassan.

M. Hassan a ajouté que dans les mois à venir, le conseil des ministres envisagera différentes politiques nécessaires à mettre en place pour développer ce secteur. Le ministre a expliqué que cette initiative apportera de grands avantages aux autres secteurs de l'économie.

« Un gouvernement électronique aura la possibilité d'apporter un certain nombre d'avantages pour améliorer la façon dont le gouvernement fournit ses services. Nous devons arrêter les procédures manuelles et introduire des processus électroniques. Cela garantira que le gouvernement sera plus efficace et efficient. Cela garantira également plus de transparence et réduira la possibilité de pratiques de corruption », a ajouté M. Hassan.

La Banque centrale des Seychelles (CBS) a lancé l'année dernière son plan de modernisation du système de paiement national visant à transformer le paysage des paiements du pays. Selon un communiqué de presse de CBS, son objectif primordial est de promouvoir un système de paiement national qui soit pratique, abordable, fiable, efficace et sûr, tout en contribuant à une transition en douceur d'un système traditionnel à forte intensité de liquidités à un système de paiement principalement mobile et système financier numérisé.

« La pandémie du COVID-19 nous a appris de nombreuses leçons car nous avons dû prendre des mesures et changer les comportements pour faire face aux défis. Étant donné que le en ligne est devenu le principal canal et pas seulement pour les services bancaires. Cette tendance doit être élargie davantage pour faciliter l'accès des clients ainsi que pour renforcer la résilience du secteur bancaire et, à terme, du secteur des services financiers au sens large », a déclaré la gouverneure de la banque Caroline Abel.

Le communiqué de presse a ajouté que le système financier modernisé et numérique apportera de nombreux avantages, notamment l'avancement du programme d'inclusion financière, la promotion de la concurrence et de l'innovation, la minimisation des coûts et de la fraude, l'augmentation de l'efficacité de la collecte des impôts ainsi que la transparence des paiements.