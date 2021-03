Madagascar: Épidémie - Le coronavirus tue cent personnes depuis janvier

Les décès liés au coronavirus augmentent. Le bilan épidémiologique du 23 mars fait état de deux décès et de cent soixante nouveaux cas.

Le nombre de décès liés au coronavirus évolue de jour en jour. Madagascar a dépassé le cap de cent décès, en moins de trois mois, avec les deux derniers décès notifiés à Antananarivo et à Antsinanana, à la date du 23 mars. Ces chiffres pourront encore augmenter dans les prochains jours. Les nouveaux cas détectés ne cessent d'augmenter. Cent soixante-deux nouveaux cas confirmés positifs dans dix régions, à la date du 23 mars. Quatre vingt-quatre à Analamanga, vingt-et-un à Atsinanana, quinze dans le Vakinankaratra, onze dans le Diana, dix dans le Boeny, huit à Menabe, huit à Analanjirofo, trois à sofia, un à Ihorombe et un à Melaky. En total, mille cent quatre vingt dix-neuf porteurs du virus de Covid-19 sont en traitement dans tout Madagascar et cent cinquante-quatre patients développent les formes graves de la maladie.

Cette hausse continuelle des cas ne devrait pas trop nous étonner. Comment peut-on couper la chaîne de transmission du virus, avec le relâchement flagrant des gestes barrières? Partout où on va, les gestes barrières ne sont pas respectées: au marché, dans les bureaux administratifs, dans les établissements scolaires et universitaires, dans les moyens de transport en commun, les masques ne sont pas portés ou sont mal portés, les distanciations physiques ne sont pas respectées, les dispositifs de lavage de main avec du savon sont rares.

Risque terrifiant

C'est dorénavant terrifiant de monter dans un véhicule de transport en commun, qui est très propice à la propagation du virus. On y est obligé de bafouer la distanciation physique de un mètre avec notre voisin de siège qui, souvent, ne met pas de masque.

À l'université d'Antananarivo, des milliers d'étudiants sont rassemblés, depuis vendredi, pour le paiement des bourses d'études et des allocations d'équipement. Alors que les instructions sont claires : le rassemblement de plus de deux cents personnes est interdit. C'est encore plus inquiétant de savoir que parmi les étudiants et les enseignants de cette université, il y a des porteurs du virus. La faculté des sciences ferme, en tout cas, ses portes pendant une quinzaine de jours, suite à la détection de cas de Covid-19 dans cet établissement.

Pour des professionnels de santé, le reconfinement sera l'idéal pour couper la chaîne de transmission du virus, surtout avec le variant sud-africain dont la contamination et l'évolution de la maladie sont très rapides. Pour l'heure, le chef d'État a évité cette option, probablement, pour sauver l'économie qui peine à se relever. L'État mise sur la responsabilité de tout un chacun dans le respect des gestes barrières. Mais beaucoup n'ont pas conscience de la gravité de la situation. Et le froid hivernal est propice à la propagation des maladies virales.