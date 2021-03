Madagascar: Pandémie - Décès de deux sages-femmes enceintes

Le corps des paramédicaux perd trois des leurs en cette nouvelle vague du coronavirus.

La maladie a eu raison de deux sages-femmes qui sont enceintes. La première avait travaillé au service de l'oncologie du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA). Elle a été admise au CHU de Gynécologie obstétricale de Befelatànana, où elle a lutté contre la maladie pour quelques jours. Elle est décédée, mardi. La seconde, enceinte de cinq mois, était agent du CHU Manarapenitra à Toamasina. Elle est décédée, hier. Une autre sage-femme du centre de santé de base niveau 2 (CSB 2) à Ankirihiry Toamasina est décédée, hier, des suites d'une suspicion de coronavirus, selon notre source.

« On ne sait pas exactement où est-ce qu'elle a pu contracter le virus. Car, normalement, il n'y a pas de coronavirus dans son service. Peut-être qu'elle l'a eu à travers ses contacts professionnels? », suppose Jerison Ralibera, président du syndicat national des Infirmiers et des sages-femmes à Madagascar, pour parler du cas de la sage-femme décédée à Antananarivo.

Pas d'EPI

Un infirmier qui travaille dans le même service que la défunte affirme, pourtant, que c'est probablement dans ce service et pendant ses tours de garde, qu'elle a pu attraper le virus. « Nous avons des cas de coronavirus, parmi nos patients. Alors que nous ne disposons pas d'équipement de protection individuelle (EPI) pour nous protéger » se plaint cet infirmier. Il présente aussi les symptômes de la maladie, en ce moment. « J'ai des maux de tête, je tousse, je me sens épuisé et j'ai de la diarrhée. Mais je dois travailler.

C'est mon tour de garde, aujourd'hui, et je suis au boulot. J'ai déjà avisé mes patients que je ne peux pas trop m'approcher d'eux car je ne me sens pas bien » indique-t-il. Plusieurs agents des hôpitaux auraient contracté le virus de la Covid-19, en cette deuxième vague de l'épidémie à coronavirus, aussi bien à Antananarivo qu'à Mahajanga ou à Toamasina. À Mahajanga, une paramédicale est sortie de la forme grave du coronavirus, il y a quelques jours, selon son témoignage. Elle a souffert de détresse respiratoire.

Le syndicat national des paramédicaux appelle à la vigilance des infirmiers et des sages-femmes qui sont au front dans cette lutte contre l'épidémie de coronavirus. « Les paramédicaux ne doivent pas travailler plus de 40 heures par semaine, surtout, s'il y a des cas de Covid-19 dans leur service, si les équipements de protection individuelle ne sont pas suffisants. Cela, pour préserver la vie des professionnels de santé. La fatigue, le manque de sommeil et le manque de protection nous rendent vulnérables au coronavirus. », exhorte Jerison Ralibera.