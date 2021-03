Ile Maurice: Pereybère - Un cuisinier arrêté avec 33 kilos de cannabis

Depuis l'année dernier, Tameswar Luchmun Roy, un cuisinier de 36 ans et habitant le village de Cottage, se serait converti en cultivateur de cannabis. C'est sur la base de certaines informations à son sujet qu'une équipe de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) a perquisitionné un bungalow qu'il loue à Old Mill Road, Pereybère hier, mercredi 24 mars.

Les policiers ont découvert plusieurs chambres converties en serre pour la culture de cannabis. Le trentenaire y avait aussi recours à de la lumière artificielle. Au total, 88 plantes mesurant entre 35 et 50 centimètres, cinq sacs en raphia contenant du cannabis et deux autres sacs en plastique contenant la même drogue, ont été saisis. La valeur total de cette découverte est estimée à plus de Rs 19 millions.

L'équipe de l'ADSU était dirigée par l'inspecteur Jauforally ainsi que les sergents Fong et Korimbocus.