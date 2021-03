Ile Maurice: Diplomatie - Soodhun écarté de l'ambassade en Arabie saoudite pour mauvaise conduite?

Celui qui se dit proche de la famille royale saoudienne a été éloigné de cette dernière et ne représente plus notre pays auprès de l'Arabie saoudite, malgré ses dénégations. Les réponses hésitantes d'Alan Ganoo au Parlement indiquent pourtant bien que l'ancien vice-Premier ministre n'est même plus ambassadeur itinérant auprès du royaume saoudien. Ce que confirme le rapport de l'Audit.

Il a fallu l'insistance des députés de l'opposition, mardi au Parlement, pour extraire la confession d'Alan Ganoo. À la question principale de Patrick Assirvaden, qui voulait savoir ce qui s'est passé en Arabie saoudite et si Showkutally Soodhun y est persona non grata, le nouveau ministre des Affaires étrangères a d'abord déclaré que Showkutally Soodhun est ambassadeur itinérant avec résidence à Maurice pour le Koweït, Bahrein et les Émirats arabes unis depuis le 25 janvier 2021. Il était («previously») accrédité auprès de l'Arabie saoudite entre le 17 janvier 2020 et le 24 janvier 2021. Même si Ganoo ne l'a pas précisé, il est clair que Soodhun ne représente plus Maurice dans ce grand État du Golfe. La réponse du ministre étant ambiguë, Reza Uteem a voulu en obtenir la confirmation et savoir quand le poste du nouveau titulaire serait pourvu. La réponse d'Alan Ganoo est digne de figurer parmi les déclarations les plus élusives faites à l'Assemblée nationale, comme si le ministre avait peur de prononcer le mot qui fâche. Et de répété la même réponse faite à Patrick Assirvaden, ce qui semble donc confirmer que Soodhun est «out» de l'Arabie saoudite.

Aadil Ameer Meea a voulu alors connaître la raison pour laquelle Showkutally Sodhun n'est plus ambassadeur en Arabie saoudite, «lui qui se vante d'être proche de la famille royale saoudienne», a-t-il ajouté en guise de boutade. Alan Ganoo a alors pris la tangente en demandant au député de revenir avec une question principale à ce sujet sans nier cette fois non plus que Soodhun n'est plus ambassadeur là-bas. Ce qu'a promis de faire Aadil Ameer Meea dans une déclaration à l'express. Saura-t-on ce qui s'est passé ?

Un confrère parle d'enquête que ferait l'État du Golfe sur les dons pour la rénovation de plusieurs mosquées. Sollicité, le député rouge Osman Mahomed rappelle qu'il a posé une question à Nando Bodha en juillet 2020 au sujet de dons saoudiens, destinés non seulement aux mosquées mais aussi aux pêcheurs mauriciens d'un montant global de 6 millions de dollars, dont on n'entend plus parler depuis la promesse en 2019. Le ministre des Affaires étrangères d'alors avait expliqué que les démarches sont en cours.

Dissiper les doutes

Mardi, l'élu travailliste Osman Mahomed a redemandé, cette fois-ci au ministre de la Pêche Sudheer Maudhoo, où on en était avec cet argent, d'autant plus que les pêcheurs sont dans une mauvaise passe. Tout comme son ex-collègue du Mouvement socialiste militant (MSM), Maudhoo a répondu que les démarches sont en cours.

Plus de Rs 240 millions sont donc toujours en attente de la signature d'un protocole d'accord dont Soodhun dit se charger. Alors qu'il n'est plus ambassadeur en Arabie saoudite. «Je trouve étrange que le déboursement de cette somme prenne tout ce temps, d'autant qu'il est connu que les Saoudiens n'aiment pas faire attendre ou revenir sur leurs promesses», nous dit le député Osman Mahomed. «Le gouvernement ferait mieux de dissiper tous les doutes et éclairer la population sur cette somme de Rs 240 millions destinée aux mosquées et aux pêcheurs.»

Y a-t-il eu mauvaise gestion, pour dire le moins, dans cette affaire de dons ? Pour un haut cadre du ministère des Affaires étrangères, la «démission» de Sodhun serait liée à d'autres casseroles que ce dernier traînerait. Il se garde cependant de parler de l'affaire de dons. Ainsi, on apprend que «Showkut», comme il était connu au ministère, avait acheté une voiture de luxe en Arabie saoudite valant plus de la li- mite normalement consentie. Il s'est aussi installé dans un grand appartement à Riyad qui coûtait énormément au trésor public (voir en encadré le rapport de l'Audit). «Quand on lui posait des questions, il faisait toujours croire qu'il avait la bénédiction d'en haut, ce qui effrayait les hauts fonctionnaires et même le ministre.»

Que répond l'intéressé à toutes ces accusations ? Il possède à Riyad une BMW dont il ne se souvient pas du modèle et qui est, selon lui, dans la norme. Pour l'appartement, Soodhun affirme que grâce à ses démarches, il a déniché un appartement qui coûte un million de moins que le barème fixé par le ministère.

«Pas interdit du territoire»

Un autre membre de l'Assemblée nationale parle de non-respect des protocoles de Soodhun au royaume saoudien. «Il semble qu'il abusait un peu trop de sa relation avec le prince Mohammed Bin Salman et bousculait les usages. À la fin, le ministère des Affaires étrangères saoudien aurait envoyé une lettre au gouvernement mauricien pour se plaindre du comportement de Soodhun.» «Faux !» s'écrie Soodhun. Il maintient qu'il est toujours ambassadeur de Maurice en Arabie saoudite comme dans les trois autres États du Golfe. Est-ce qu'Alan Ganoo s'est trompé ou a induit le Parlement en erreur ? «Non, c'est vous qui avez mal compris. Jamais Ganoo n'a dit que je ne suis plus ambassadeur en Arabie saoudite.»

Patrick Assirvaden, quant à lui, n'est pas satisfait de la non réponse d'Alan Ganoo à sa question de savoir si Soodhun a été déclaré persona non grata en Arabie saoudite. Le député rouge exige une réponse claire du ministre. À ce sujet, Soodhun rétorque le contraire, qu'il n'est pas interdit du territoire. Pour preuve, il avance qu'il se rendra bientôt dans ce pays, en mission officielle.

Pour le haut cadre du ministère des Affaires étrangères, la coupe était pleine depuis longtemps. L'ex-VPM et désormais ex-ambassadeur en Arabie saoudite n'accumulait que des gaffes et autres indélicatesses, selon lui. Sa récente sortie contre son ancien ministre de tutelle, le démissionnaire Nando Bodha, illustre le manque de retenue de Soodhun.

Ou est-ce un règlement de compte contre celui qui aurait dès janvier décidé de le rappeler de Riyad ? C'est Soodhun lui-même qui nous a avoué avoir été convoqué par Bodha en janvier. Contacté, celui-ci ne veut pas commenter. Jusqu'à quand ? Au Parlement, les membres de la majorité s'amusaient à lancer : «Dimann Bodha.»

L'Audit fait état du rappel de son représentant par le gouvernement mauricien

Showkutally Soodhun a beau maintenir qu'il demeure l'ambassadeur de Maurice en Arabie saoudite, malgré la réponse du ministre Ganoo, voici un autre document officiel qui fait état de la décision du gouvernement concernant Showkutally Soodhun. Il s'agit du rapport de l'Audit rendu public, mardi également. À la page 239 de ce volumineux rapport étalant les gaspillages des fonds publics, on peut lire ceci, sous l'intertitre «Prepaid rent of Rs 1.2 million not refunded on early termination of lease of premises» :

«The Ministry informed NAO that for Riyadh Mission, as per contractual terms, no claim can be made by the lessee in case of early departure except for force majeure, and that the former Ambassador was recalled to the country following Government decision». En effet, c'est écrit noir sur blanc que «l'ancien ambassadeur» a été rappelé au pays à la suite d'une décision du gouvernement. Et l'Audit s'y est intéressé puisque ce départ n'a pas été sans frais pour les contribuables.

L'Audit nous apprend ainsi que plus d'un demi-million de roupies, soit Rs 720 952, sont parties à l'eau. Cette somme représente trois mois et demi de loyer non remboursable qui avait déjà été décaissé malgré la résiliation anticipée du bail lorsque l'ex ambassadeur mauricien à Riyad est retourné à Maurice. Toujours à Riyad, Rs 89 890 ont aussi été englouties pour un mois et neuf jours de loyer pour le compte de l'Office Management Executive. Un montant également non récupérable. Comme explication à l'Audit, le ministère des Affaires étrangères a argué que pour la mission de Riyad, selon les termes du contrat, aucune réclamation ne peut être faite par le locataire en cas de départ anticipé, sauf en cas de force majeure. Et c'est là que le ministère précise que l'ancien ambassadeur a été rappelé au pays sur une décision du gouvernement.

En attendant les raisons officielles derrière le rappel de Showkutally Soodhun à Maurice, bon nombre qui suivent les transactions financières saoudiennes à Maurice attendent des réponses claires sur la donation de Rs 240 millions destinée aux mosquées du pays. Une requête écrite à ce sujet a également été adressée au prince Salman. Si le principal concerné affirme que cet argent a déjà été remis au ministère des Finances, il nous revient que le fonctionnaire chargé du dossier aux Finances a, depuis, été muté, à un autre ministère.