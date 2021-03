Madagascar: Parti Freedom - Contre les actes de déstabilisation perpétrés par l'opposition

Freedom adhère pleinement aux déclarations faites par le président de la République dans sa lutte contre le Coronavirus.

Lors de sa réunion hebdomadaire du 18 mars dernier, le bureau national du parti Freedom de réitérer les résolutions prises lors du congrès national du 5 février 2021 d'Ambatomirahavavy. Ce parti confirme ainsi son soutien indéfectible au président de la République Andry Rajoelina, élu démocratiquement lors du dernier scrutin présidentiel de 2018. Il condamne aussi les actes de déstabilisation perpétrés par l'opposition.

Ce parti de constater également que ces derniers temps, « une véritable campagne de dénigrement, de l'extérieur du régime mais de l'intérieur aussi malheureusement, est menée contre sa présidente nationale, la ministre de la Communication et de la Culture, et non moins porte-parole du gouvernement Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo.

Le parti condamne cette campagne visant clairement à la discréditer aux yeux de l'opinion publique et de ses supérieurs hiérarchiques dans l'objectif d'affaiblir le régime actuel dont elle défend farouchement les acquis depuis le début. Le parti déplore ainsi les attaques personnelles infondées, basées essentiellement sur de la désinformation, des contre-vérités et des calomnies à l'encontre de sa présidente nationale et de son époux ».