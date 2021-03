Madagascar: Ils ont dit - Nicolas Dupuis, coach des Barea

« Je ne cherche pas d'excuses par rapport à l'atmosphère ni l'altitude ni les conditions de jeu. Félicitations à l'Ethiopie, une très belle équipe qui a mérité la victoire.

L'Ethiopie a été supérieure à nous comme nous avons été supérieurs à eux lors du match aller. Nous savons que ça allait être difficile de jouer contre les Antilopes chez eux. La preuve, nous y avons perdu tout comme la Côte d'Ivoire et le Niger. Nous aurions dû marquer 1 ou 2 buts en début de match, mais derrière nous avons été punis. Les statistiques ont montré que nous avons tiré pas moins de 13 fois, sans en concrétiser une seule tentative. Nos adversaires ont tiré 4 fois au but et en ont marqué 4. L'Ethiopie a eu de longues semaines pour s'y préparer, nous n'avons eu que 2 jours. Ensuite, je félicite mes joueurs pour les matches. Ils ont montré un meilleur visage en seconde mi-temps. A la 21 minute, le gardien aurait dû prendre un carton rouge. C'est un tournant du match. Ils ont dû perdre leur gardien et jouer à 10 contre 11. C'est une grosse erreur d'arbitrage. Mener 4 à 0 à l'extérieur aux éliminatoires de la CAN m'oblige à opérer plusieurs changements. Je suis en train de chercher de solution pour le prochain match »

Faneva Ima Andriatsima, joueur des Barea

« Nous joueurs et moi personnellement, Faneva assumons notre défaite. La qualification ne dépendra plus de nous, mais, nous devrons chercher la victoire à tout prix à Toamasina. Nous devrons nous concentrer sur cette rencontre. Aujourd'hui (ndlr hier) nous avons raté des occasions de but lors de la première période et manquons en plus d'agressivité. Les Ethiopiens ont plus de possession de balle que nous et ils ont su en profiter. Tous les joueurs devront se poser des questions. Le résultat de la rencontre entre Éthiopie et la Côte d'Ivoire est d'un enjeu capital pour nous »

Wubetu Abate, coach de l'Ethiopie

« Cette victoire est amplement méritée après des semaines de préparation. J'ai composé avec des joueurs locaux très habitués à jouer ensemble. Rien n'est pourtant gagné, mais, le dernier match contre la Côte d'Ivoire s'annonce encore décisif ».