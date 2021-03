Madagascar: Mesures sanitaires - Le Conseil des ministres revient en mode virtuel

Le sommet de l'Etat évite la réunion présentielle pour éviter la transmission du virus. Le Conseil des ministres d'hier a été tenu en visioconférence.

Depuis hier, le Conseil des ministres s'est tenu en visioconférence. Les ministres ne font plus le déplacement habituel pour se réunir aux palais d'Iavoloha ou à Ambohitsorohitra, mais sont restés, chacun, dans leur bureau respectif afin de tenir le conseil hebdomadaire. Cette option de réunion, qui fait son retour, a été adoptée, pendant des mois, durant les périodes de confinement de la crise sanitaire en 2020 afin d'éviter la transmission du virus. Elle indique que les contaminations deviennent inquiétantes et les mesures barrières reviennent en force même au sommet de l'Etat.

Victimes. Le pays est actuellement rattrapé par la deuxième vague de la pandémie après avoir allégé d'une manière drastique les mesures barrières depuis le dernier trimestre de l'année 2020. Et le nouveau variant du virus, meurtrier dans d'autres pays comme en Europe, est déjà actif à Madagascar, selon l'annonce officielle du président de la République samedi dernier. Quoiqu'il en soit, les cas positifs ne cessent de grimper. Des hauts responsables seraient même actuellement atteints du virus et suivent des traitements dans des formations sanitaires locales même si d'autres ont choisi de se faire soigner ailleurs. Le nombre des victimes monte en flèche ces derniers jours au point de faire craindre une frange de l'opinion à une recrudescence notable de la maladie et ravive le débat sur la vaccination de la population.

Vaccin. Le président de la République rencontrera aujourd'hui les membres de l'Académie Nationale de Médecine pour cogiter sur le renforcement des mesures sanitaires contre la propagation du virus. Durant cette réunion avec la sommité scientifique du pays, la vaccination contre la Covid-19 figure dans l'ordre du jour et une décision dans ce sens est très attendue à l'issue de cette rencontre stratégique. Dans sa lettre du 16 mars dernier, le président de la République a sollicité les « avis d'experts afin de statuer sur les mesures à prendre relatives à la santé du peuple malgache tout en considérant les impératifs d'efficacité, de fiabilité des vaccins existants aujourd'hui mais surtout des effets secondaires et indésirables ». En attendant, l'Etat doit faire face à la hausse des contaminations qui est déjà préoccupante.

Médicaments. Les centres de traitement de la Covid-19 seront démultipliés, a annoncé le communiqué du Conseil des ministres hier. Dans cette optique, le bâtiment du Mining Business Center, qui abrite le Centre de Commandement Opérationnel en 2020, va être transformé en centre de traitement qui accueillera dorénavant les malades de l'épidémie. Le site rouvrira ses portes dès lundi, et renforcera les hôpitaux de la Capitale et le centre de traitement du Village Voara Andohatapenaka. Les centres de santé de base, quant à eux, seront ravitaillés en médicaments anti-covid, selon la décision du Conseil des ministres, hier. Les tests de dépistage, en revanche, vont être multipliés dans les zones à risques. Et le personnel médical va être appuyé en équipement de protection individuelle.