Madagascar: Problème d'eau à Antananarivo - Deux autres camions citernes en renfort

Sitôt reçus, les camions citernes rejoignent ceux utilisés par la JIRAMA pour approvisionner les citernes installées dans les quartiers les plus durement affectés par le problème d'eau.

Trois camions citernes ont été déjà remis en janvier pour appuyer les démarches d'approvisionnement en eau potable à Antananarivo et Toamasina, face au problème d'eau rencontré ces derniers mois dans ces localités.

Hier, deux autres camions citernes ont été remis par l'UNICEF au ministère de l'Eau, de l'Assainissement, et de l'Hygiène, afin de renforcer la capacité de la société nationale d'eau et d'électricité, JIRAMA, dans l'approvisionnement en eau potable dans la capitale et des environs. Ces deux véhicules ont été acquis sur financement norvégien, si les trois autres remis en janvier l'ont été sur financement sud-coréen à travers la KOIKA ou Agence coréenne de coopération internationale.

125 grandes citernes. Les difficultés d'approvisionnement en eau dans la ville d'Antananarivo et dans de nombreuses autres communes périphériques nécessitent la mise en place de 125 grandes citernes, approvisionnées par les camions citernes. Les deux camions supplémentaires remis, hier, renforceront la JIRAMA dans la mise en œuvre des réponses d'urgence à savoir la distribution d'eau potable via les camions citernes dans les quartiers et communes particulièrement touchés par les problèmes d'approvisionnement. Selon les estimations, 125.000 personnes verront leur situation s'améliorer avec la mise en œuvre de ce dispositif.

Résilience des populations. « L'accès à l'eau potable est essentiel pour la santé et l'hygiène des populations. C'est d'autant plus important pour rendre les gens résistants à la Covid-19 », a déclaré Andreas Danevad, ministre conseiller du bureau de l'ambassade de Norvège. Non sans souligner que la Norvège « espère que ces matériels serviront à améliorer la résilience des populations dans les zones urbaines les plus marginales d'Antananarivo ». Pour sa part, le représentant de l'UNICEF, Michel Saint-Lot n'a pas manqué de souligner l'importance du soutien des donateurs, grâce auxquels son organisation est en mesure de prendre ces dispositions pour améliorer la situation des usagers.

Covid-19. Cette démarche d'amélioration de l'accès à l'eau potable entre également dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 et à l'amélioration de la situation sanitaire des deux villes d'Antananarivo et de Toamasina. Une extension vers d'autres villes de Madagascar est envisageable. En cette période de crise sanitaire, l'eau est un élément essentiel dans les actions de prévention et de réponse à l'épidémie, notamment le lavage des mains avec du savon qui nécessite la disponibilité permanente de l'eau.