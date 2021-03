Madagascar: CFM - Pour l'alternance démocratique

La clôture de la session ordinaire du CFM a eu lieu, hier, en son siège, à Ampefiloha. La cérémonie a été dirigée par le vice-président issu de la province de Toamasina, le général Rasolondraibe Jean-Jacques.

Il a représenté à cette occasion le président du CFM qui a été retenu par d'autres obligations. Lors de son allocution, il a tenu à souligner que cet organe constitutionnel n'a pas baissé les bras malgré la situation qui a prévalu dans le pays, notamment sur le désaccord entre le pouvoir et l'opposition. Et d'enchaîner que le peuple malgache ne pouvait plus supporter une nouvelle crise. Il prône ainsi l'alternance démocratique mais aussi le dialogue pour sortir le pays de sa situation actuelle.

Cette session ordinaire s'est penchée, également, sur la « réparation de carrière ». Sur ce point, d'ailleurs, sur les 17 dossiers examinés, 12 ont eu l'aval du CFM et 5 ont été rejetés. Il a été également décidé lors de cette session que priorité sera donnée au cercle de dialogue et de « kianja maintso », littéralement espace vert. Il estime, notamment, que c'est de cette façon que les gens peuvent s'exprimer librement et que de ce fait, l'on s'achemine vers une décentralisation effective.