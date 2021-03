Madagascar: Santé publique - Les tuberculeux appelés à achever leur traitement

La lutte contre la Covid-19 et la tuberculose devrait se faire dans un même élan. Les tuberculeux sont vulnérables à la Covid-19, pourtant 9% d'entre eux abandonnent leurs traitements selon les estimations.

Les personnes atteintes de la tuberculose figurent dans la liste des vulnérables face à la pandémie de la Covid-19. Tout comme la Covid-19, la tuberculose est aussi une infection respiratoire. L'année dernière, 37.000 individus sont déclarés positifs et pourtant nombreux sont ceux qui abandonnent le traitement et ne se conforment plus aux recommandations des médecins. Selon le ministre de la Santé publique, le Pr Jean Louis Rakotovao, le taux d'abandon est de 9% et les malades sont ainsi appelés à poursuivre les traitements qui sont d'ailleurs gratuits dans les formations sanitaires dédiées à cet effet. La sensibilisation sera aussi davantage renforcée pour encourager les malades à parachever leur traitement car le taux de guérison enregistré sur ces 37.000 cas positifs est de 22%. Ces points ont été soulevés hier dans le cadre de la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. « La tuberculose demeure encore un problème de santé publique à Madagascar. La tuberculose n'est plus une maladie honteuse et peut se soigner à condition que le malade soit pris en charge à temps », a-t-il souligné.

Concernant la prise en charge de la tuberculose, des efforts ont été mobilisés pour multiplier les formations sanitaires qui peuvent prendre en main les malades. Leur nombre s'élève actuellement à 238. Le traitement dure six mois et les médicaments sont gratuits. Mais le traitement de la Tuberculose multirésistante (TB-MR) demeure encore un défi, car certains patients abandonnent le traitement qu'ils jugent trop long. L'arrêt prématuré du traitement ou encore l'utilisation à mauvais escient des médicaments sont à l'origine de la TB-MR. Pour encourager les malades à se soigner, la durée du traitement a été écourtée et est donc passée de dix-huit mois à neuf mois. Un état de fatigue, une fièvre traînante, une toux chronique avec des crachats comportant quelques filets de sang ou encore un essoufflement figurent parmi les symptômes de la tuberculose.