Madagascar: Arivonimamo - Le village d'Ambolomanjakarivo doté d'un espace de santé mère-enfant

Un espace de santé mère-enfant qui héberge une dentisterie et des salles d'accouchement sera installé au village émergent d'Ambolomanjakarivo, district d'Arivonimamo.

Ce site sis dans la région d'Itasy promeut la médecine alternative et traditionnelle grâce à l'utilisation des plantes médicinales. Mais à travers ses compétences, la fondation Viseo apportera aussi des innovations technologiques par le biais du lancement de consultations des patients via internet à haut débit. C'est dans cette optique qu'a été signée la convention de partenariat entre cette fondation, l'association DÉFI, le groupe JCR et la société Meditek. Spécialisée dans la distribution des équipements hospitaliers, Meditel s'est engagé à fournir des équipements médicaux et met à disposition de ce centre un personnel médical qualifié.

Cet espace permettra également d'améliorer et d'optimiser le suivi et l'observation de la santé communautaire. Il servira aussi à procéder au diagnostic et à la prescription à distance des remèdes issus des plantes médicinales et des médicaments génériques. « Des efforts seront mobilisés pour mettre en exergue l'utilisation des produits naturels. Les soins de proximité en mettant en valeur les produits locaux figurent parmi les points essentiels de cette coopération », selon la présidente de l'association DÉFI Madagascar, Vola Razakamanana.