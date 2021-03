Madagascar: DGI - SYMPROMINE-MAD - Une convention pour une meilleure formalisation du secteur minier

Faire du secteur minier une des clés efficaces pour le développement économique figure parmi les objectifs du Plan Emergence Madagascar. L'amélioration de la fiscalité minière et la formalisation des opérateurs miniers figurent parmi les moyens afin d'y parvenir.

L'administration fiscale continue les efforts d'amélioration de l'assiette fiscale. Et ce, à travers les actions d'assainissement du secteur formel. C'est justement dans cette perspective que la Direction Générale des Impôts a signé, avant-hier, une convention de partenariat avec le Syndicat des professionnels des mines de Madagascar (SYNPROMINE-MAD).

Formation

Un partenariat mutuellement gagnant pour les deux parties. En effet, tout d'abord, les professionnels du secteur minier bénéficieront d'un renforcement de leur capacité car dans le cadre de cette convention, la DGI s'engage à octroyer une formation sur la fiscalité minière aux membres du syndicat. La DGI va également alléger les procédures d'enregistrement des opérateurs auprès de l'administration fiscale. Un enregistrement qui, comme c'est le cas dans le cadre de la campagne « Anjara Hetrako », se fera sur une simple présentation de la carte d'identité nationale et d'un certificat de résidence. Toutefois, la carte fiscale ne sera définitivement délivrée qu'après accomplissement de toutes les formalités nécessaires auprès du ministère des Mines et des Ressources Stratégiques. Pour sa part, le SYNPROMINE-MAD mènera la campagne de sensibilisation auprès de ses membres éparpillés dans 23 régions et servira ainsi d'interface entre les petits opérateurs miniers et la DGI.

Levier du développement

Cette convention de partenariat avec le SYNPROMINE-MAD s'inscrit dans le programme de formalisation entamé depuis le mois de novembre dernier, Elle s'ajoute ainsi aux deux dernières conventions établies par la DGI avec l'association ARENAMADA avec 300 femmes entrepreneurs localisées dans les régions Haute Matsiatra, Atsimo-Andrefana et Vatovavy Fitovinany, et l'organisme SAHANALA SA qui vise plus de 2.400 planteurs de vanille des régions SAVA et Analanjirofo. Cette convention montre également la volonté du gouvernement de faire du secteur minier un levier du développement économique de Madagascar, a expliqué le Directeur Général des Impôts, lors de la cérémonie de signature de cette convention à l'immeuble Plan Anosy.