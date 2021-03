Maroc/Mauritanie: Le Onze national attendu aujourd'hui à Nouakchott

Lazaar supplée Dirar et Hakimi bientôt avec le groupe

C' est aujourd'hui que le Onze national s'envolera pour Nouakchott en vue d'affronter ce vendredi à partir de 20 heures son homologue mauritanien pour le compte de la cinquième journée du groupe E des éliminatoires de la CAN 2021 dont les phases finales auront lieu au Cameroun. Le premier groupe des joueurs convoqués par le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a regagné lundi le Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura et a été soumis au test du Covid-19, lit-on sur le site officiel de l'instance fédérale, frmf.ma.

Une fois cette mesure préventive prise, l'équipe a effectué une première séance d'entraînement, alors que la seconde devait avoir lieu hier en début de soirée. Le programme de préparation se complétera une fois sur place, une troisième séance mercredi et une quatrième jeudi qui se déroulera à l'heure et sur la pelouse du stade qui abritera le match. A propos des internationaux retenus, il y a lieu de souligner que Nabil Dirar n'a pas été autorisé par le club belge de Bruges à rejoindre les rangs de l'EN et il a été remplacé parle latéral Achraf Lazaar, sociétaire du club anglais de Watford où évolue également Adam Massina, désormais officiellement qualifié pour porter les couleurs des Lions de l'Atlas. En ce qui concerne toujours les joueurs, si Achraf Hakimi manquera le match contre la Mauritanie, il devrait être présent lors de la confrontation de la sixième journée face au Burundi, prévue le 30 courant au Complexe Moulay Abdellah à Rabat.

Après avoir passé le test Covid qui s'est avéré négatif, Achraf Hakimi, à l'instar d'autres internationaux étrangers de l'Inter Milan, a été autorisé par la direction du club italien à rejoindre l'EN. Il convient de rappeler que lors de la conférence de presse consacrée à la présentation de la liste des joueurs convoqués pour ces deux rencontres des éliminatoires de la CAN, Vahid Halilhodzic avait indiqué que «le stage des Lions de l'Atlas est crucial pour continuer à travailler sur l'aspect mental et sur la performance collective dans l'objectif d'améliorer l'efficacité de l'équipe ». Et d'ajouter que « pour faire face aux équipes africaines, l'accent doit être mis sur les automatismes et sur le mental » ne manquant surtout pas de se montrer « confiant en la capacité des joueurs à livrer de bonnes copies lors des éliminatoires de la CAN et de la Coupe du monde ».

A cet effet, le Onze national se trouve sur la bonne voie et la qualification à la CAN est déjà acquise en étant leader de la poule avec 10 unités, soit cinq longueurs d'avance sur la Mauritanie, deuxième, au moment où le Burundi est troisième (4 pts) et la République Centrafricaine est quatrième (3 pts), sachant que les deux premiers du groupe se qualifieront à l'édition camerounaise. Quant aux éliminatoires du Mondial qatari, le tirage au sort du deuxième tour des éliminatoires a placé le Maroc à la tête du groupe I où il aura à croiser le fer avec la Guinée, la Guinée-Bissau et le Soudan. Un tour que les partenaires de Hakim Ziyech sont sommés de dépasser pour atteindre les barrages consistant en une opposition en aller et retour dont le vainqueur décrochera le sésame de la Coupe du monde 2022.