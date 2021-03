Afrique: Eliminatoires CAN 2021 - La Guinée domine le Mali (1-0) et se qualifie pour la CAN 2021

Eliminatoires CAN 2021 : La Guinée domine le Mali (1-0) et se qualifie pour la CAN 2021

Le Syli National de Guinée a dominé les Aigles du Mali ce mercredi 24 mars au Stade Général Lansana Conté de Nongo (1-0), pour le compte de la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2021.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par le revenant Seydouba Soumah « Konkolet », à la 75ème minute.

Ce succès arraché de haute lutte permet au Syli National de Guinée de se qualifier pour la phase finale de la CAN, Cameroun 2021.

