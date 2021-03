Togo: Championnats de foot - Le gouvernement togolais, face à l'augmentation des cas de Covid-19 , appuie leur suspension

En Conseil des ministres ce jour de mercredi 24 mars 2021, sous la présidence du Chef de l'Etat togolais Faure Gnassingbé, il a été observé dans le pays, une augmentation du nombre de cas de Covid-19 depuis le début de cette année 2021. Déjà au 23 mars, le Togo totalise 9145 cas et 105 décès, et qu'en plus le constat est fait que de multiples nouveaux cas sont enregistrés depuis le 1er janvier de l'année...

Se fondant sur ça, et en plus des nouvelles mesures qui sont prises ou renforcées, il s'y trouve naturellement, "l'Interdiction de tous les rassemblements de masse notamment les sports de masse, les cérémonies funéraires, les mariages, les évènements culturels, les campagnes publicitaires, les concerts, les réceptions... "

On peut donc noter entre autres que la suspension des championnats nationaux de football des première et deuxième divisions, restent d'actualité et que les responsables des clubs et les différents acteurs concernés (staffs techniques, joueurs et même supporters), devront se mettre en tête désormais que, le début des activités liées au ballon rond, n'est pas pour si peu de temps. Pour une raison de survie des populations togolaises !

Rappelons que le championnat de football de première division du Togo, devrait débuter le samedi 20 mars dernier, mais a été suspendu 48 heures plus tôt, pour les mêmes raisons de précarité sanitaire.