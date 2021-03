Togo: Augmenter la cadence de vaccination

Le Togo fait face à une augmentation du nombre de cas de Covid-19 depuis le début de l'année. Au 23 mars, le Togo totalisait 9.145 cas et 105 décès.

Le Grand Lomé concentre 70% des cas.

Face à cette flambée et sur les recommandations du Conseil scientifique et les résultats des différentes consultations, le gouvernement a annoncé mercredi un certain nombre de mesures.

Il s'agit, notamment de l'accélération de la campagne de vaccination avec la mise en place d'une stratégie mobile notamment en délocalisant la vaccination en tout lieu où cela sera nécessaire dans le Grand Lomé.

Autre restriction annoncée, l'interdiction de tout rassemblement de masse (sports, cérémonies funéraires, mariages, évènements culturels, concerts ... ).

Les contrôles seront renforcés aux postes frontières ainsi qu'à l'entrée des marchés de la capitale.

L'accès à la plage reste interdit.

Le gouvernement invite au renforcement de la surveillance et de la veille dans toutes les institutions, les administrations publiques et les entreprises publiques et privées.

Une surveillance particulière sera exercée sur les bars. En cas de non-respect des gestes barrières, les établissements seront fermés.

De manière générale, les autorités demandent à la population de privilégier la vente à emporter dans les bars, restaurants et cantines.

Le gouvernement n'exclût pas la possibilité d'imposer un couvre-feu dans les jours à venir. Les consultations se poursuivent sur cette question.